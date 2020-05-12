澳洲4月企業信心 略為回升 22:002020/05/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國民銀行（NAB）公布，4月企業狀況指數從3月的負22跌至負34，企業信心指數雖從3月的負65升至負46，但仍遠低於1990年代初期上次經濟衰退的數據，就業指數則跌15至負35。受到新冠肺炎疫情封鎖政策的影響，澳洲企業對於經濟的信心仍維持極度悲觀。 (工商 ) #企業信心 #的負 #澳洲 #國民銀行 #NAB 也許您會感興趣 推薦閱讀 期貨盤估Fed可能推負利率 19:072020/05/08 財經 期貨盤估Fed明年可能推負利率 04:102020/05/09 全球財經 中信金法說 海外布局受矚目 04:102020/05/10 財經要聞 疫情衝擊全球經濟惡化 展望轉負 大小壽險都難躲 04:102020/05/11 財經要聞 澳媒：大陸擬對澳洲實施「高額關稅報復」 10:582020/05/11 兩岸 酒店女公關吹氣加「靈舌塞洞」 業務男耳膜炸了 11:192020/05/11 社會 陸反制第一槍！對澳洲大麥徵收關稅 15:012020/05/11 財經 不滿遭指為新冠源頭 陸揚言向澳洲大麥加徵關稅 17:002020/05/11 國際 澳洲緊咬疫情調查 中擬報復 對澳大麥課稅 04:102020/05/12 全球財經 負利率負油價 大咖法人曝保本避風港 21:272020/05/12 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 科技戰延燒...日企也撤陸 美追殺陸晶片業陣線成形？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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