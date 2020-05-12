澳洲國民銀行（NAB）公布，4月企業狀況指數從3月的負22跌至負34，企業信心指數雖從3月的負65升至負46，但仍遠低於1990年代初期上次經濟衰退的數據，就業指數則跌15至負35。受到新冠肺炎疫情封鎖政策的影響，澳洲企業對於經濟的信心仍維持極度悲觀。

(工商 )