國銀拼紓困卡卡、高額手續費惹議，銀行局再訂四原則。銀行局12日找部分銀行開會，再度確定出新四大原則，銀行局官員指出，一是個人貸款紓困適用對象擴大且要設單一窗口、二、信用卡額度凍結需與客戶協商保留日常生活代扣額度、三、個人貸款債務協處機制適度展延至年底、四、一千萬元以下者最高收費以1萬元為限，超過1千萬元依比例原則，措施到2021年6月30日，據了解，相關規定將在13日至行政院報告後上路。

銀行局官員指出，許多民眾反應許多銀行在網站上公告適用個人貸款紓困對象有限定染疫、居家隔離、居家檢疫、醫護人員等，但實際上辦理並沒有這麼多限制，幾乎是「只要有受疫情影響需要紓困者」都可申請，因此與會代表多同意調整網站公告紓困「不限身份」，只要受疫情影響就可申請紓困、債務展延。另外，銀行也同意將加強訓練客服人員，且網站上揭露專線、聯絡窗口，讓持卡人可儘速找到專責人員，而不會被轉接來轉接去。

銀行局官員指出，有許多民眾反應，信用卡卡費申請緩繳後，銀行就會凍結未動用額度，導致信用卡連代扣水電瓦斯費、日常固定開銷都無法扣款。大部份銀行同意在代扣繳部份不會凍結，但仍有少部份銀行還是會完全凍結，銀行局認為，由於銀行也要兼顧風險控管，因此若是要限制信用卡額度的話，一定要取得客戶同意，若客戶不同意，就要溝通，必須兼顧風險控管與客戶需求。

在個人貸款申請緩繳、免收違約金及遲延利息期限部份，銀行局官員表示，有銀行認為延長期限只是加重卡友的負擔，不希望延長，但據了解，銀行共識是原訂只延到2020年7月，可延長到2020年底都可申請，就是提供3到6個月方案。

在紓困貸款手續費上，銀行代表則達成共識，1千萬元以下者手續費最高收費以1萬元為限；超過1千萬元的貸款，依比例或定額收取者，應符合比例原則，已少收的銀行不得藉此加收或調高，措施到20201年6月底。

(工商 )