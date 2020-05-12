德國工業巨擘蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）12日公布第二季（截至3月31日止）財報，上季淨損達9.48億歐元，遠高於去年同期的虧損1.73億歐元。上季營收則從106.4億歐元跌至101.1億歐元。受到肺炎疫情拖累，該公司第二季虧損擴大，同時警告第三季業績恐怕不樂觀。

(工商 )