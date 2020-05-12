疫情拖累 德工業巨擘蒂森克虜伯Q2業績欠佳 22:002020/05/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國工業巨擘蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）12日公布第二季（截至3月31日止）財報，上季淨損達9.48億歐元，遠高於去年同期的虧損1.73億歐元。上季營收則從106.4億歐元跌至101.1億歐元。受到肺炎疫情拖累，該公司第二季虧損擴大，同時警告第三季業績恐怕不樂觀。 (工商 ) #億歐 #蒂森克虜伯 #業績 #虧損 #巨擘 也許您會感興趣 推薦閱讀 錸德、翔耀等29業者宣布瘦身 彌補虧損 上市櫃吹減資風 04:102020/05/08 財經要聞 EPS -1.98元 王品單季虧損 五年來首見 04:102020/05/08 財經要聞 華航首季虧37億 每股虧損0.7元 04:102020/05/08 財經要聞 《業績-航運》疫情太傷 華航Q1每股虧損0.7元 07:442020/05/08 財經 《業績-電腦設備》佳世達擬配息0.75元 首季EPS為0.12元 08:522020/05/08 財經 《業績-電子零件》瀚宇博4月營收寫6年同期高 今年業績審慎樂觀 09:092020/05/08 財經 《美股》叫車業務開始回溫 優步盤後大漲 10:002020/05/08 財經 《業績-生醫》疫情衝擊 羅麗芬首季每股虧0.03元 07:442020/05/12 財經 興櫃業績說明會今直播 湧盛、松果購物秀業績 10:522020/05/12 財經 宏達電首季虧損收斂 每股虧損2.05元 18:392020/05/12 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 科技戰延燒...日企也撤陸 美追殺陸晶片業陣線成形？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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