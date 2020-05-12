台灣連續30天無本土案例且多日零確診效應發酵，台中各大百貨商場與購物中心，5月至今業績呈現V型反轉！其中，七期百貨雙雄-新光三越與大遠百，業績分別成長7％與一成，一甩母親節首波買氣低迷的陰霾，雙雄對於下半年買氣呈現報復性反彈、充滿信心。

新光三越台中店副店長蔡雅琪表示，5月勞動節連假與母親節檔期最後一周、買氣呈現大爆發，人潮回籠帶動業績成長；尤其是精名品、進口服飾表現特別好，在無法出國採購下、消費者轉進百貨商場大肆採購，帶動業績逆勢成長逾一成，家電、家用穩定成長5％以上。

不僅如此，新光三越餐飲美食與外送平台合作，單是4月份，台中店外送訂單就高達1.3萬筆、新光APP購物更是激增10倍以上！新光三越趁勝追擊、即日起趁勢推出漫威「MARVEL: Find Your Power期間限定店」，超過800項漫威主題限定角色商品搶市。

蔡雅琪表示，漫威「MARVEL: Find Your Power期間限定店」首次北中南限定巡迴，壓軸最終站來到台中，自今（12）日起於新光三越台中店10F天空劇場開跑！全新推出2020漫威主題新款3C用品、運動系列新品、居家防無聊小物、各式收納系列，現場最吸睛的還有三種主題情境AR籃球體驗活動；參加活動並公開分享到社群，還有機會獲得漫威限定T-Shirt一件。

台中店強勢推出首週限定優惠活動，單筆消費滿1,999元即可獲得蜘蛛人兒童套裝一套；出示學生證或身穿制服到店，單筆消費滿500元還可再獲得漫威主題精美筆記本；台中店開幕當週（5/12~5/17），憑單筆消費滿1,999元發票，即可獲得蜘蛛人兒童套裝一套。

(工商 )