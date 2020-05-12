新冠肺炎疫情持續在全球延燒，不過隨著我國的口罩產量漸趨穩定，民眾 14 天就可以買到9片，且預購的管道已經越來越方便、快速，卻也因此衍生出不少亂象，有名網友日前在北車一帶撿到了200多片廢棄口罩，甚至還看到一名遊民阿伯從地板撿起後，打算拿來重複配戴，相當危險。

該名網友11日在臉書社團「爆廢公社」發文，以反諷的口吻指出「希望台灣防疫不要做得這麼好，口罩不要發這麼多。」原來是近日他心血來潮，決定把北車附近的口罩一一撿起來丟，沒想到在短短3小時內，他就撿了200多片，讓他不禁感嘆表示，「就算不重複使用，好好丟垃圾桶很難嗎。」

不少民眾擔心會將病菌帶回家，卻丟在外頭造成更多人的危險，這種行為相當可惡，原PO指出，他在北車附近撿拾口罩期間，遇到了一名遊民阿伯也在撿口罩，那時他以為對方也是要撿去丟的，沒想到下秒阿伯竟然打算自己戴起，嚇得他趕緊上前阻止，並將身上所有的備用口罩都送給阿伯。

其實，亂丟口罩的狀況在全台各地層出不窮，志工陳信助就因為這個問題，日前特地在臉書發起「拍攝調查全國亂丟口罩有多驚人」的活動，獲得各縣市志工響應，也希望能藉此喚醒國人的環保意識，沒想到統計了25天，就發現亂丟口罩的數量高達2586片，盼大家能重視可能造成二次汙染的問題。

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(中時電子報)