全台有超過2百萬人飽受糖尿病之苦，其中有9成以上都是第2型糖尿病，該怎麼及早預防？美國最新研究指出，未來可透過標準化握力測試早期發現第2型糖尿病的高風險族群，並且早期介入、預防糖尿病發生。

這項發表在《美國預防醫學期刊》的研究，分析了超過5千名年齡層界於20～80歲的受試者，藉此建立針對第2型糖尿病風險的標準化握力切點。研究將年齡層分為2組，20～50歲及50～80歲，並找出檢測糖尿病風險的標準握力切點分別是年輕男性0.78、年輕女性0.57、老年男性0.68和老年女性0.49。標準握力值＝左右手握力平均值／體重。

如此一來，醫生就能根據不同族群對應的年齡、性別和體重進行簡單的握力檢查，輕鬆篩檢出那些看似健康卻「暗藏」糖尿病的高風險族群。研究人員艾麗斯．布朗解釋，「早期診斷第2型糖尿病，對於預防由糖尿病引起的併發症變得愈來愈重要。我們的研究根據體重和年齡，確定了健康男女和第2型糖尿病相關的握力標準，可在相關併發症出現之前及早發現。」

在臨床治療上，確實也有這樣的發現，「不少肌少症、肌力下降的患者往往是因為糖尿病等慢性病所導致，甚至這些慢性病患者有很高比例已罹患肌少症，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出，這個研究最大的好處在於，用標準化的肌力做校正、找出切點，有助民眾簡單分辨自己是處於相對高風險還是相對低風險族群，不過由於研究樣本皆來自美國，且樣本數僅5千多人，因此數值可能會隨人種、地區和樣本數變動，但這樣子的概念是可以參考的。

柳朋馳也強調，「若是能在年輕時就發現可能風險，早點運動介入的話，能達到很好的預防效果，」不過目前台灣握力檢測通常是針對65歲以上年長族群判斷肌少症，沒有針對年輕族群的相關數據。

雖然研究目的立意良善，但距離實行還有很長一段路要走。「這應該是目前美國的第一篇研究，提供了一個很好的想法，握力可能可以當做一個潛在的風險因子，但未來還需要更多研究，畢竟要成為醫學常規，必須經過反覆驗證，」宜蘭羅東游能俊診所院長游能俊表示，而且這個研究讓人不夠放心的地方是，演算結論沒辦法套用在預測糖尿病前期，且沒有充分納入異常血壓受試者，因此所得出的數值切點並不是那麼準確，也會有適用對象的限制性。

游能俊建議，若是屬於糖尿病高危險群，民眾可透過『3333健康新生活原則」，為健康超前部署。

●一天3份醣：一天三餐，一餐一份醣，每份約40克白飯，約1／4碗白飯，50克的麵或是1片薄吐司。

●一餐3份蛋白質、3份菜：蛋白質部分，1顆蛋約為1份蛋白質、200毫升的豆漿算是1份蛋白質，早餐不吃肉的人，2顆蛋加一杯200cc的無糖豆漿就可滿足3份蛋白質，如手掌大肉片則約為3份蛋白質；蔬菜部分，若是早餐難準備大量蔬菜，至少午、晚餐每餐3份菜，約為1碗半的蔬菜量，或是300克生菜量。

●用餐後30分鐘要活動

●一天累積運動超過30分鐘

想握力早期發現糖尿病，還有待更多研究和時間驗證，但小小的握力其實和健康有密不可分的關係，過去就曾有研究發現，從握手的力量，可以推測出一個人的健康狀況，如果握力較弱，就會增加未來罹患心血管疾病以及死亡率。每當受試者的握力減少5公斤時，會增加16％早逝機率、17％心臟病發生率，以及9％的中風率。

近年來，醫療界也開始注意到握力的重要性，「因為握力可以預測很多疾病，包括心臟病、糖尿病、失智，甚至是壽命長短，」林口長庚紀念醫院復健科醫師王思恒指出，原本看醫生的時候，可能會量血壓、心跳、體溫，如今也有人建議，以後應該要加測握力，握力可能反應的是一個人的體能狀況、運動習慣、全身肌肉力量等，其實測量肌肉力量並不是那麼容易的事，握力是最簡單的方法，因為通常握力愈強，全身肌肉量也愈多，肌肉力量也愈強，算是滿準確的指標，用來判斷健康其實是很有參考價值的。

既然如此，那只要加強握力，就能預防疾病嗎？答案是不行的，王思恆笑說，握力反映出全身肌肉力量，所以只練握力就想改善健康，就好像背完答案去考試一樣，雖然考試考得好，但實際的學識沒有增長。

柳朋馳則表示，是不是肌力改善就能預防、改善糖尿病、心臟病等疾病風險，可能還需要進一步確切的研究，目前還沒有研究實證，「理論上來說，應該會有一定成效，因為只要運動介入都可以改善心血管疾病和糖尿病，但運動對於肌少症患者是不是有更顯著的效果，甚至可以預防糖尿病發生，就需要更多研究才能證實。」

王思恒指出，國人握力呈現兩極化，有運動及不運動族群相差極大，處於肌肉量不足狀態的年輕人，如果可以透過握力早期發現，將肌力運動加入訓練中，降低日後產生肌少症等疾病的風險。

王思恆也推薦硬舉、吊單槓這2種肌力訓練，對於握力及肌力都有幫助。提醒民眾，最好尋求專業指導，免得練健康不成，反而造成運動傷害。

（圖片來源：陳弘璋）

硬舉

1.可視自身能力，選用啞鈴、壺鈴或適當重量的水桶。

2.雙腳位置比肩膀稍寬，將水桶拿起來時，抬頭挺胸，臀肌要用力，慢慢站起，水桶再慢慢向下放。

3.過程中，背要打直，不要用腰的力量，靠臀部帶動動作，站起時臀部則要往前推至極限。

（圖片來源：康健雜誌）

吊單槓

1.找一個能不用跳躍就能握住的單槓，如果太高，則可以墊椅子或箱子。

2.雙手握住單槓後，拳頭與前臂保持一直線、不要彎曲。

3.上臂與闊背肌用力，往上拉。

4.雙眼直視前方，脖子不要往上抬，腹部微微的出力，雙腿勾起或伸直放鬆。

初學者可以由以下兩種方式開始學習使用單槓：

● 握住單槓，曲臂往上拉約5公分後，手臂伸直、身體往下放鬆。

● 踩在箱子或椅子上，手握住單槓，一樣往上拉。這個方式較省力，女性也可以使用。

(中時電子報)