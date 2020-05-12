和美鎮柑井里里民大會，共有近160人踴躍出席參與。公所主管、地方民代也都到場關心。（謝瓊雲攝）

和美鎮柑井里里民大會，共有近160人踴躍出席參與。公所主管、地方民代也都到場關心。（謝瓊雲攝）

和美鎮柑井里現有約1000多戶住戶，人口數約5千人，卻因一座電信基地台突然被斷訊，一連幾日成為全國關注焦點。（謝瓊雲攝）

和美鎮柑井里現有約1000多戶住戶，人口數約5千人，卻因一座電信基地台突然被斷訊，一連幾日成為全國關注焦點，今晚的里民大會吸引上百人參加，人數是有史以來最多，許多人私下打趣說，這還是出生以來第一次參加里民大會。（謝瓊雲攝）

開心，終於有訊號了！彰化縣和美鎮柑井里美寮路一處發射三大電信公司訊號的基地台，6日起被業者突然斷訊，12日晚在廟埕里民大會上表決後，晚間8點電信業者火速重啟基地台，有中小學生開心歡呼說：太棒了！現在滿格，又可以順利抓寶了。也有爺奶開心跟外地親友、金孫視訊，告知又有訊號了。

今晚7點，里民大會在當地社區活動中心旁武當宮廟埕廣場舉行，有近160人踴躍出席，在業者與里長說明後，由和美鎮長阮厚爵主持最後的公開舉手表決，僅1人舉手表達反對基地台，多數人皆贊成、且同意先恢復訊號。

柑井里長陳明桓表示，當初因現有基地台的新地主要求電信業者拆除，才會居中協調，沒想到卻反遭誤傳、誤解成始作俑者，讓他非常無奈；他強調斷訊是業者自身決定和行為；而且經他私下拜託，新地主現在也不排斥繼續提供場地，卻害怕遭反對人士抗議影響人身安全，盼警方設巡邏箱加強保護。

縣議員林庚壬則指說，業者貿然切斷訊號，已涉及妨害使用人權益，必須向里民道歉，並立即恢復訊號，以後進入5G時代基地台將愈來愈多，這將是未來新趨勢，無法迴避。

出席的電信業者代表首先向里長致歉，感謝里長幫忙協調，對近日引發的眾多關注與紛擾感到抱歉；同時澄清，主因在地主認為人身受到威脅，即使目前合約尚未到期，仍要求提早解約，但他們考量突然拆除將影響居民訊號，才會先關閉訊號作為折衝方案。

主持表決的阮厚爵說，里長會前已發通知，出席超過法定人數，以一面倒贊成恢復訊號，業者必須在完成新基地台架設前，維持現有基地台正常通訊，。新的設置點，初步討論後第一順位是業者提議的納骨塔示範公墓福德正神附近，也是中心點，有助於訊號發射。

(中時 )