中原大學生物科技系副教授招名威與民進黨立委何志偉11日召開記者會，招名威控訴他在課堂上提到武漢肺炎、自稱中華民國的教授，被中原大學校方要求道歉。未料，招名威卻反被抓包不斷挑釁、歧視陸生，引發批評。

網友質疑民進黨桃園市議員王浩宇，批韓批柯發個幾十篇文章，但對選區內的中原大學卻不敢吭聲？不是台灣意識很強？

王浩宇跳出來喊冤，「真的有平行時空？」

自中原大學副教授招名威11日召開記者會以來，王浩宇其實發了6篇關心的文章，不過都是挺中原大學。

昨晚9點發第一篇，首先指出「中原的事情，不用急著罵」，因為中原大學註冊率達99.97％，在私立學校名列前茅，大陸學生有281人，僅占1.7%，沒有招生壓力。其次，校內其實有很多支持台獨、台派的老師，也都受到基本的尊重。連主張台獨都沒有被打壓過，學校怎麼可能打壓主張中華民國的老師？

今（12）日早上發第二篇，王浩宇痛批，招名威課堂上的很多言論，從已曝光的內容來看，簡直是莫名其妙。直呼這根本不是教學，而是教授帶頭集體霸凌，一個這麼簡單的事情，居然都可以上綱上線到國家保衛戰！議題只要一碰到中國大陸，風向真的就特別好帶！

隨後發第三篇，王浩宇定調這件事情是老師有針對族群歧視言論而被投訴，這種針對性的族群歧視言論，如果在美國，恐怕早就已經丟工作被開除。他呼籲招名威請針對種族歧視道歉，不要模糊焦點。

第四篇王浩宇澄清，這件事跟中華民國怎麼會有關？第五篇指出，這件事真的跟這個特定學生無關，作為老師，何必用這種針對性言論？請不要歧視每一個大陸人。

對後第六篇是網路民調，題目是「教授、中原大學爭議，請問你挺誰？」

綜觀上述，王浩宇的確是有關心中原大學，也支持中原大學，痛批這位老師霸凌、歧視、莫名其妙。

而根據同樣是桃園市議員的「村長」詹江村指出，王浩宇的母親其實是中原大學的教職員，王浩宇也坦承，他從小念中原大學附幼，很小就認識張光正校長。中原的資深教職員幾乎是看著我長大，因此，當選後成為跟中原互動最緊密的議員。

(中時電子報)