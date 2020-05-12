英國國家統計局最新數據顯示，英國新冠肺炎死亡人數已經超過4萬人，其中將近1萬人來自養老院。另據英國天空新聞網11日報導，英國政府警告當地養老院，如果拒絕接收新冠肺炎患者，政府將停止撥付疫情賑濟資金。

新加坡聯合早報網引據《衛報》報導，英國國家統計局12日表示，截至5月9日，英格蘭和威爾斯共登記了3萬5044起涉及新冠肺炎病毒的死亡事件，加上蘇格蘭和北愛爾蘭的最新數據以及英國政府每天公布的最新死亡人數，英國官方統計的新冠肺炎死亡人數現在已經達到了4萬0011人。

英國政府公布的數據使得英國成為歐洲死亡人數最高的國家，超過了約斯·霍普金斯大學統計的義大利、西班牙、法國和德國等國的死亡人數。

英國國家統計局的數據還顯示，自疫情爆發以來，英國的新冠肺炎病人死亡率正在下降，同時，英格蘭和威爾斯地區的死亡人數也首次出現下降。

英國首相強森10日發表全國電視演說，表示將於11日起分階段及有條件解封，首階段容許英格蘭地區居民自由離家做運動，也可與家人前往海灘、公園、打網球或高爾夫球；建造業和工廠工人等無法在家工作的人士，可考慮重返崗位。

工黨領袖斯塔默11日批評稱，強森未能就如何度過新冠疫情危機，向公眾給出「清晰方向」。斯塔默此前一直支持政府處理危機的方式，但近日加大了批評力度。工黨認為，政府對下一步給出了模糊不清的訊息。

另外，海外網12日引據英國天空新聞網報導稱，英國數十家養老院擔心，政府允許確診或未經檢測的老人進入養老院，是導致死亡人數攀升的主要因素。英國政府對養老院的最初建議是，在轉移或者入院之前不需要進行檢測。4月15日，英國政府宣布將向所有養老院的老人和護理人員提供新新冠肺炎毒檢測，但一些養老院認為亡羊補牢為時晚矣。

英國政府機構稱，他們將扣留用於疫情的賑濟資金，除非養老院同意新政策，包括接受已確診的新冠肺炎患者。一家養老院表示，政府的粗心大意和無所作為給我們帶來了巨大的痛苦，他們要求養老院將那些確診病患和未經檢測的老人統統接收。毫無疑問，這會引發感染人數的急劇增加，並且造成本可以避免的死亡。

英國社會衛生保健部在一份聲明中說，「政府政策放任新新冠肺炎毒在養老院中傳播，這是完全不正確的。自2月份以來，我們一直在與養老機構合作，以確保他們採納最好的建議。我們已經向養老機構交付了6800萬件個人防護裝備，並向地方防災部門提供了5000萬件個人防護裝備，以保護員工。」

英國疫情爆發以來，養老院的情況一直備受關注。英媒此前報導了幾起類似的新冠肺炎聚集傳染事件，幾家醫院將確診的老人送回養老院，卻未告知工作人員。

(中時 )