陳時中認了 次氯酸水可噴手

次氯酸水到底能不能噴手？指揮官陳時中終於鬆口說，不是禁止，只是不建議。

水神業者刊登半版廣告，三問陳時中，陳時中有備而來，拿出手版講為何開罰水神，但引用法規似乎有誤。

水神總經理高雅鈴強調，抗菌液產品不是聲稱乾洗手的功能，

向經濟部申請一般商品上架就可以了，水神產品事實上無須衛福部許可。

水神業者大篇幅刊登廣告，三問陳時中次氯酸水到底能不能噴手？

如果不行為何八仙塵爆用次氯酸水消毒清潔傷口？

如果不行為何衛福部

106年還核發許可證？

陳時中説，有這張證都可以，如果沒有這張證，我們並沒有禁止，我們只是建議。差別只是有沒有許可證。

記者進一步追問，如果次氯酸水可以應用在人體消毒抗菌，那為何官方拍了3支防疫廣告，卻告訴觀眾只能用在環境消毒？

陳時中自打臉說沒有禁止噴手。但當時為何不說清楚，等了兩個月才終於幫次氯酸水的應用正名。

水神總經理表示，次氯酸水都可以用在消毒傷口，衛福部為何在防疫物資最缺乏的時候，拍三支宣導廣告汙名化次氯酸水？

這是水神業者最想知道的答案。

(中時電子報)