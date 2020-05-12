蘆洲區長施得仰贈送「3護小禮」衛生所人員暖心笑開懷（戴上容攝）

蘆洲區長施得仰贈送「3護小禮」（戴上容攝）

5月12日是國際護理師節，各地人員紛紛向護理師們致敬，蘆洲區下午1時許在蘆洲區衛生所舉行「國際護理師節致贈活動」，由蘆洲區長施得仰代表贈送「3護小禮」包含：護手霜、面膜、護唇膏，盼所有護理人員都感受到暖暖的心意，會後施得仰還開設「直播」，隔空祝福所有護理人員「護理節快樂」。

施得仰下午出席活動，逐一致贈蘆洲衛生所16位護理人員「3護小禮」，現場護理人員都回以滿滿的感謝。施得仰表示，護理人員很辛勞，特別是今年疫情期間，衛生所人員簡直忙壞了，疫情期間公所只要受贈任何防疫物資，第一時間都想到衛生所人員，例如：護目鏡等。

施得仰說，他家裡也有從事醫護工作的家人，因此特別能感受醫護人員的辛勞，以及其家人在疫情期間的擔憂，真的很感謝醫護人員在前線與病毒們對抗，希望今天贈送的小小心意能讓他們內心暖暖。

此外，新莊區輔仁大學附設醫院，也收到在地企業捐贈的57箱超火紅「張君雅小妹妹點心麵」，為第一線護理人員加油打氣，院內護理人員看到可愛小點心，也開心的擺出各種姿勢合影，展現護理師溫暖、可愛的一面。

(中時 )