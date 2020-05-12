塔斯社報導，俄國海軍唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫元帥號」（Admiral Kuznetsov），將在2022年完成大修，並且在秋季進行海上試航。

國家採購網站指出，負責修船的茲維茲多奇卡造船廠（Zvyozdochka）有一份合約，是要在2022年9月1日之前，對軍艦的外表面進行塗漆，這也就是「庫艦」升級的收尾工作。為此，該船廠計劃撥款超過2.5億盧布（340萬美元），並將在5月20日之前收到申請。

船廠新聞單位確認了此一計劃，但表示，考慮到目前處於新冠狀病毒大流行時期，所有的工作都將在加強安全措施的情況下進行。

「庫艦」是前蘇聯在解體之前，唯一完成的航空母艦，在1989年完工；2號艦就是現在中國大陸的遼寧號。至於更新式的「烏里揚諾夫斯克號」，在蘇聯解體時，僅完成3成的進度。到蘇聯解體時，庫艦由俄羅斯取得，成為俄羅斯唯一的航空母艦。

「庫艦」的首次實戰，是2015年派往敘利亞西岸，參與打擊IS恐怖團體的作戰，艦上的Su-33、MiG-29K，多次執行護航與陸上攻擊任務。在反恐戰爭結束後，「庫艦」於2017年送往摩曼斯克大修與升級，計畫配備新的防禦系統，比如「鎧甲-M」(Pantsir-M)。此外，動力系統也要更新，新的柴油機、渦輪機，與新的飛行管制系統，包括著艦回收、觀察和控制系統等。

但是，升級工作相當不順，已發生兩起重大事件，並導致死亡。2018年10月30日，裝載庫艦的浮動碼頭突然失去動力，並開始下沉，過程中一架起重機砸在庫艦的甲板，造成2公尺的大洞，以及1名工作人員的死亡。

到了2019年12月12日，庫艦發生著火，可能是維修人員施工不慎造成，兩人死於滅火。

(中時電子報)