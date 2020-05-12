外貿協會「台灣精品五金手工具及扣件線上展館」12日開展，包括璟鋒工業、醫電鼎眾、勝泰衛材及亞柏士氣動工具等4家台灣精品企業發表最新得獎產品，吸引超過140名買主線上報名，直播更吸引近400人同步收看，拉近台灣與目標客戶市場距離。

重要買主包括義大利指標性扣件企業Eurofix Srl 及Fontana Gruppo、德國大型扣件Bollhoff GmbH、波蘭手工具及扣件指標性企業BRYMOREX SP. Z O.O.等於線上參與洽談。

台灣五金產業分工精密且供應鏈齊全，2019年出口值達37億9,845萬美元，而台灣手工具產值占全球前三大，扣件出口值則占全球前4大。「台灣精品五金手工具及扣件線上展覽館」主要協助第28屆五金、手工具及扣件得獎業者，運用線上展覽方式，與全球買主無縫接軌，持續洽談。

此次展出亮點包括璟鋒工業的「特殊預置扭矩六角突緣螺帽連結器」，以螺帽與螺栓牙距差設計提高接觸緊密度，卻不會產生滑牙現象，發揮極大的防鬆抗振能力，更取得德國戴姆勒組裝廠指定使用於賓士A/B/C/E/S 級轎車產品，為螺帽界的精緻工藝代表。

醫電鼎眾所研製的Mitcorp工業用「X2000 高解析工業內視鏡」產品，已外銷到歐、美等20多國，其中在歐洲市占率最高。在義大利的法拉利汽車修護工廠，維修工人只要拿出一把工業用內視鏡，即能將前端的細管伸入引擎內部，透過螢幕察看故障所在，省去維修人員需拆解安裝及維修時間及避免維修風險。

勝泰衛材「JUSTIME」巧時代YES系列龍頭榮獲2020年台灣精品獎及2019年德國Red Dot紅點設計大獎，Y字型的幾何柱體與俐落線條，全新把手設計，特以金屬切削加工增加握持扭轉力量，呈現出精緻質感。

亞柏士的「應用無段速排氣控制調整轉速及扭力之氣動工具」，不須另設控制開關，運用新創排氣量控制調節功能，出氣多轉速快扭力大，可無段數任意調整轉速及扭力，應用於汽機車、自行車等製造及組裝，有助於提升車輛組裝廠生產量。

(工商 )