因認列百和興業-KY（8404）今年前四月房地產營收14.48億元，鞋材大廠台灣百和（9938）12日公布自結今年前四月合併營收58.46億元、年增3.7％，稅後盈餘6.38億元、年增15.5％，EPS 2.14元，高於去年同期1.85元，均創同期新高。台灣百和表示，今年前四月房地產每股貢獻0.54元。

其中，台灣百和自結4月合併營收12.49億元、年減3.35％，稅後盈餘1.04億元，EPS 0.35元。其中，房地產4月每股貢獻0.11元。

百和興業12日也公布累計今年前四月合併營收29.33億元、年增7.9％，亦創同期新高，稅後盈餘2.68億元、年增71.2％，EPS0.85元，高於去年同期的0.5元，創近幾年來的同期新高。

其中，百和興業自結4月合併營收約6.77億元、年增19.73％，創同期新高，稅後盈餘6,527萬元、年增1.83倍，EPS為0.21元，優於去年同期的0.08元。

台灣百和越南黎明春第三工業區籌設新廠，生產織帶鞋帶及黏扣帶等，自2019年第三季採取織染一貫化作業，使得越南廠總產能至少可再增加20％，也是今年前四月營收增長的主因。

台灣百和表示，今年4月產品類別營收占比，若含房地產收入，分別為織帶鞋帶41.1％、房地產24.1％、黏扣帶12％、鬆緊帶8.9％、射出帶7.8％、針織經編緹花與粉體塗料，各為2.2％，及其他1.7％。由於新產品產能逐漸拉高，預估今年底針織經編緹花營收占比，還有機會再提高。

台灣百和指出，若含房地產收入，公司今年前四月各區域營收占比，分別為旗下百和興業49％、越南廠25％、台灣廠17％、印尼廠6％、 北美2％，及大陸其他廠1％。

法人透露，台灣百和約二成營收來自Nike的貢獻，因公司新品梭織緹花網布通過Nike認證，已小量交貨，下半年起放量，可增添下半年營運動能。

百和興業說，「百和國際花園」第一期第二 批第三、七棟營建案，103戶精裝房去年底完工，2020年銷售，每平方米平均房價人民幣2萬3,680元，比第一批高出逾人民幣4,000元，除了三戶樣品屋外，其餘戶數已售畢，粗估入帳人民幣3.9億元，至4月底止，大部分營建營收已入帳。

百和興業今年4月認列大陸無錫營建營收3.01億元，高於元月約3,700萬元，但不如2月的4.52億元及3月6.58億元，累計今年前四月入帳房地產營收14.48億元，高於2019全年房地產營收13.01億元。

(工商 )