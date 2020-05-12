撫摸私密部位就能驅邪？一名泰國巫師在替女信眾驅魔時，會不斷撫摸胸部和私處，引起很大的爭議，但巫師堅稱整個過程都只是治療，該名被治療的女信眾在過程中非但沒有反抗，還在事後表示「精神狀態都恢復得差不多，整個人都好起來」，治療影片曝光後引起熱議。

綜合泰媒報導，這名男巫師在施法時會將手伸進女信徒的胸部和私處，口中一邊念著咒語一邊撫摸女信徒的私處。女信徒則完全遵照男巫師指示，任由擺布毫無反抗，治療過程的影片在網路上曝光後，引起許多網友熱議「掛羊頭賣狗肉」、「如果真這麼簡單摸一下胸部和私處就能治好病，那還需要醫生來幹嘛？就是神棍一個」。

巫師手伸信徒女私處，聲稱是在幫她消厄運、除晦氣。（圖／翻攝自YouTube／AMARIN TVHD）

然而一名27歲的女信徒卻表示，她從2月開始就有失眠的困擾，在家人陪伴下找到該名巫師執行「睡眠治療」，巫師用手隨意撫摸身體、將手伸進衣服內的過程中，她完全不會感到不舒服或被侵犯，女信徒表示，巫師很認真在替她作法，雖然會碰觸到身體但也僅是輕微碰一下，並沒有太超過的舉動。而且每次進行療程前，巫師都有事先跟她說好，她覺得治療完後神清氣爽，身體上的不適都沒了。

巫師事後受訪也表示，每次作法之前都會和對方及其家人溝通好，不願意就不會做，且無論對方是男或女都會用一樣方式治療。對此，泰國警方表示「若巫師沒有取得信眾的同意，很有可能會觸犯性騷擾罪，如果被性騷擾的對象年齡未滿15歲，均屬違法」，但還是要根據信眾本人的說法，才能定論性騷擾罪名是否成立。

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(中時電子報)