biebs moves into avengers hq and the world falls apart



and y'all surprised pic.twitter.com/HuCaLKbdKn — Ben Bonaventura (@TrainPersonally) April 5, 2020

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）今年26歲，從2007年出道後迅速爆紅，靠著專輯、廣告或製作音樂身價年年飆漲，住的房子也越來越豪華；近期小賈斯汀和老婆海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）在社群平台分享居家生活曬恩愛，愛巢受到討論，他的3億元舊宅也被翻出，激似電影《復仇者聯盟》中復仇者們的總部。

小賈斯汀和海莉鮑德溫結婚後，經常將出遊照PO在社群平台放閃，但近期因疫情影響，兩人只能膩在家裡，也讓粉絲注意到他們的愛巢有多豪華；小賈斯汀目前和老婆住在加州比佛利山的一處豪宅，有寬敞的試衣間、各式美輪美奐的家具擺設和在家能玩滑板的諾大空間，要價約850萬美元(約新台幣2億5千萬元)。

不僅是兩人現在的愛巢受到關注，連小賈斯汀在2015年住過的千萬美元(約新台幣3億元)宅邸也引起討論，因為有網友肉搜出舊宅的空拍照，外觀居然和電影《復仇者聯盟》中復仇者聯盟總部神似，奢華程度不輸小倆口現在的房子。

(中時電子報)