好天氣只到周五 輕颱「黃蜂」這天最靠近台灣。(資料照)

周三(13日)鋒面遠離，轉為高壓迴流的天氣型態，台灣附近風場為東南風，水氣並不多，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花蓮、臺東有局部短暫陣雨。今年第一個颱風「黃蜂」預估周末時最接近台灣，南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，周三中午過後在東北部、西半部山區有局部短暫雷陣雨，午後若要前往上述山區活動請多留意。氣溫方面，各地清晨低溫約22至25度；白天東半部高溫28至30度；西半部高溫更高一些，可達30至33度，由於雲量偏少，紫外線指數也容易偏高。

周三、周四時東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部及西半部山區有局部短暫雷陣雨。周末2天受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，南部、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後各地山區有短暫雷陣雨。

氣象局表示，颱風「黃蜂」最接近台灣的時候，時間大概落在這個週末(16,17日)，南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。

氣象達人彭啟明表示，原位於菲律賓東方海面之熱帶低壓於今(12)日21時形成今年第1號颱風黃蜂，目前距台灣東南方1200公里，預計未來將西行通過菲律賓進入南海後漸轉北至東北方向移動，通過巴士海峽後往台灣東南方海域前進。

(中時電子報)