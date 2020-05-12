港星鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國閃電離婚，分開原因眾說紛紜，男方今（12）日首出面說分明，澄清絕無出軌，希望外界給他空間，覺得這件事很遺憾，但也尊重女方，現傳出阿嬌也有看他直播，但已哀莫大於心死。
據港媒《東網》報導，賴弘國上午開記者會時，阿嬌也有全程看直播，但她十分冷靜，沒特別反應，似乎已經心死，本來兩人只是簽分居協議，盼還有挽回餘地，但從現在的情況看來，離婚應該已成定局。
而賴弘國曾自曝為了辦兩場讓阿嬌滿意的婚禮，幾乎花光所有積蓄，港媒就指出，賴弘國婚後從沒給過家用，但阿嬌對此並不在意，因為她覺得夫妻是不分彼此的。至於被傳對賴弘國診所生意受疫情影響不聞不問，則是因為阿嬌了解對方承受很大壓力，但其實有勸過他也說過支持他，只是如今不想再多說什麼，就當讓賴弘國發洩情緒。而阿嬌目前已先推掉原本安排好的工作，待情緒恢復才復工。
(中時電子報)
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