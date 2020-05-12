高雄市三民區保七總隊劉姓警員疑似遭歐女（中間者）不慎持刀劃傷大腿動脈致死，歐女訊後以10萬元交保候傳。（袁庭堯攝）

高雄市三民區保七總隊劉姓警員11日凌晨疑似酒後與妻子歐女發生口角，爭吵過程中歐女不慎以水果刀劃破劉男大腿動脈，導致大量出血死亡。案發後歐女被警方移送高雄地檢署偵詢，訊後依傷害致死罪，以十萬元交保候傳。

晚間10點，高雄地檢署依傷害致死罪，諭知歐女十萬元交保候傳。家屬前來辦保時相當低調，歐女則被法警提前帶上樓等候交保，坐在法警室中低頭不語，隨後由家人護衛搭車離開。

據了解，劉姓員警為60年次保七總隊員警，與47歲的歐女共同在高雄開設一間熱炒店，雙方疑似經營理念不同，經常發生爭執。10日晚間，2人在店內飲酒後發生口角，回家後再度發生爭執，過程中歐女持水果刀割傷劉男大腿動脈，當時劉男倒地表示自己受傷流血了，緊急送醫後，11日下午4時宣告不治。

警方表示，案發當天劉警在店內飲酒後自行搭乘計程車返家，歐女較晚到家但沒有鑰匙無法開門，打電話叫女兒幫忙開門後，上樓質問劉警「幹嘛把我鑰匙拿走！」隨後便到廚房洗碗。

當時歐女手拿水果刀正在清潔，劉警疑似從背後撲上惡作劇，歐女轉身制止時不慎持刀劃傷劉男大腿，導致劉男失血過多死亡。警方訊後也將歐女依傷害致死罪嫌移送法辦。

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(中時 )