今年台南國中教育會考將於本周六、日在17個考場登場，由於連日高溫，考生與家長關心都考場休息區是否開放冷氣，台南市政府教育局邀集17個考場負責學校逐一檢視討論後，決定各休息區與試場全部開放冷氣，另也因應防疫，請試務會提供考生用餐隔板，兼顧防疫、舒適要求。

教育局長鄭新輝表示，會考是國中生與家長重視的一項考試，今年許多試務工作為因應防疫需求，設定許多限制，但防疫與考生服務應可兼備。台南市長黃偉哲也指示教育局在兼顧防疫之餘，盡可能提供考生舒適試場與休息環境，尤其天氣漸熱，開冷氣確實有其必要。

鄭新輝表示，經與17所考場學校審慎討論後，各校皆已同意全力配合，讓考生休息區及用餐地點皆安排於室內空間並開放冷氣；若休息空間無法符合上述條件，考生則於試場教室(全天開冷氣)休息或用餐。

​鄭新輝說明，基於防疫要求，若考生用餐地點無法維持安全距離，考區試務會將會提供考生用餐隔板。

此外，今年會考雖然不開放家長陪考，但學校組考生服務隊，提供學生必要的服務，請家長放心。為確保會考順利進行，也要特別拜託各考場負責學校能預擬各項緊急應變作為，並嚴密監控考場的電量供應狀況，以維持冷氣正常穩定運轉。

(中時 )