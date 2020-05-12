季芹在《誰是被害者》連握老公夏靖庭的手都經過設計。（Netflix提供）

季芹、王仁甫與一對兒女幸福美滿。（摘自臉書）

季芹出道30年，最愛是演戲。（石智中攝）

多年沒拍戲的季芹，近來在Netflix影集《誰是被害者》演技精湛，令觀眾驚艷。她接受本報專訪時表示，兩個小孩雖早就習慣她和王仁甫都在電視框裡工作，卻是第一次對她演的戲超有感，「我現在在他們心目中是國際巨星！因為覺得媽媽居然可以出現在Netflix！」不過她透露女兒心目中的偶像其實是《誰是被害者》的女主角許瑋甯，知道媽媽要和偶像對戲時，還要求媽媽一定要跟許瑋甯拍照！

但季芹說，為了角色設定，劇組把原本皮膚白皙的她刻意塗黑、頭髮也一根根刷白，還加了黑眼圈、法令紋，「我跟女兒說，我戲裡那麼醜、瑋甯那麼漂亮，我才不要合照，這樣很不公平耶！」但最後她還是心軟，拍了一張合照送女兒讓她圓夢，「但有要求不要曝光啦！因為我劇中看起來很老，這樣和瑋甯落差那麼大！我在女兒心目中不能輸太多！」

她透露，其實全家人一起看這部戲時，一對兒女看得超不專心，看到她出現時便一直興奮地說：「媽媽耶！我的媽媽耶！」之前她演出的電影《切小金家的旅館》，兒子大概看8遍還不膩，看《極光之愛》時，兒子看到她被電擊、急救無效死掉那一幕，在電影院內哭得超大聲還不斷啜泣，留下陰影。這次要看《誰是被害者》之前還先問：「我會看到妳死掉嗎？」聽到是她劇裡的老公夏靖庭死掉，他才放心回「那可以」。

近年以家庭生活為重、演藝重心放在主持的她，決定接拍《誰是被害者》前，先詢問過兩個小孩意見，「因為兒子很貼心會等門，所以我接戲會先跟他們商量」，兒子問她「妳演什麼角色」、「那要多久」，她回「12-15天可以嗎」，兒子又擔心「那晚上會回來睡覺嗎？會很多天不回來嗎？」聽到她說「盡量」，才答應說「恩，那好吧」。

拍戲那段時間，兒子果然經常因為掛心媽媽還沒回家，經常等門，也會一直打電話問「工作快要結束了嗎」、「下班了嗎」、「 幾點以前會到呢」。那老公不等門嗎？她笑說，有次收工回家很晚，老公擔心她一人從台北開車回宜蘭很累可能會打瞌睡，還跟她說「想睡覺的時候打給我」，結果當她真的打電話時，老公卻一直沒接，「回到家才發現他竟然在打電動，根本沒聽到電話聲！」

回憶去年拍這部戲時，第一次跟男主角張孝全對戲，她就覺得他真的很會演戲，「當天開車回宜蘭的車上，我一直揣摩他臉抽動的樣子，回家還演給老公看，結果被罵『妳真的很不自然！』」至於女兒的偶像許瑋甯，「她很棒！徐海茵跟我理解到的瑋甯本人，是兩個人。總之這部戲的男神、女神真的都很厲害！」

季芹。（石智中攝）

至於跟夏靖庭對戲，則是她覺得最過癮的事，她透露，在正式演出之前，他們對角色的討論功課就討論到非常細，包括是什麼樣的女人會愛上「劉光勇」這樣的男人 ，願意接受、包容他的過去，還幫他完成遺願，「因為她很有愛，也同理愛！我給她的角色設定是，她來自不富裕但很有愛的家庭，原本是在監獄裡面工作的人」，兩人也一起討論出這對夫妻如何認識、相處模式及生活習慣。「劇中從警局接他回家後，我什麼都沒問，只煮了一碗麵給他吃，握了他的手，其實連這個握手的動作都是經過思考的。那代表，我希望他想起第一次在一起時的感覺，我想抓住這個人，所以握了手。而第二次握手，就是他躺在醫院，我用無力的手握著他的手，讓他被感動得想要留下來⋯。什麼時候會有什麼樣的肢體接觸，我們都認真討論過」。

讓她很開心的事，老公在跟她討論這部戲時，真的有發現她想要表達什麼，而且點出得很精準，連她一個半秒的呼吸停頓所代表的情緒轉折，他都看出來了，「演員的空拍 、停頓，都是有理由的，到底想要表達什麼？其實有其內在情緒在走，如果沒讓觀眾感受到那情緒，就是真的空。」

她說自己真的非常喜歡拍戲，享受的不是最後成品結果及掌聲，反而是過程。「我的每一本劇本都是寫滿的，她每一個轉折、原因、理由、出門要去哪、做什麼，我都要知道。所以我會自己在劇本上加註每一句台詞啟動的原因。」

(中時 )