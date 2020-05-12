韓建8千警員快速反應體系 追查梨泰院2千失聯者

南韓防疫部門今日下午公布首爾梨泰院夜店群聚感染關聯確診人數增至102例，在運用各種方式加速追查失聯夜店訪客後，目前仍有近2000人尚未聯繫上。南韓警方已為此在全國範圍內組建快速反應體系，出動8000多名警員全力追踨梨泰院密切接觸者。

據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部副本部長權埈鬱12日在例行記者會上表示，截至當天中午12時，與首爾梨泰院夜店相關聯的新冠病毒（COVID-19）確診病例總計102例。其中73例為曾到訪過夜店的人員，其餘29例為與其有過接觸的家人、朋友、同事等。南韓昨天新增的22例社區感染病例中，就有21例與梨泰院夜店病例有關。

南韓中央應急處置本部表示，隨著首爾梨泰院夜店聚集性感染事件持續發酵，全國12個市和道（一級行政區）政府對當地娛樂設施下達「群體聚集禁令」，並對集體感染風險較高的20084個設施和6623個娛樂設施進行檢查，嚴防類似事件重演。

報導說，由於梨泰院夜店確診病例散布於首爾、京畿道、仁川市、忠清北道、全羅北道、釜山市、濟州道，可能成為確診病例在梨泰院密切接觸者也相當分散，南韓政府正在動員包括警力在內的一切社會力量，尋找目前尚未聯繫上的近2000名夜店訪客。

首爾市已對4月24日到5月6日去過梨泰院五家夜店的5517人進行了逐一確認。其中，已有2405人進行電話調查，並向未接電話的1130人發送簡訊，其餘未聯繫上的1982人，首爾市正在通過行動通訊基站使用資訊、刷卡明細進行確認，警方還調取了相關監控資料配合追蹤。為進行快速追查，南韓警方還在全國範圍內組建快速反應體系，將出動8000多名警力追蹤密切接觸者。

除上述人員之外，警方還掌握了相應時段曾利用梨泰院一帶通信基地台的10905人名單，並向相關人員發送了要求接受新冠檢測的簡訊。截至目前，與梨泰院娛樂設施訪客相關的受檢數已逾7000例。

南韓防疫部門還呼籲，與疫情有關人員儘快主動接受檢測，並承諾將嚴格保護其個人資訊。防疫門還表示，正在考慮對違反防疫規定營業的夜店等娛樂場所予以處罰和提出索賠。

目前南韓累計確診10936例，死亡病例258例，共有68萬0890人接受新冠病毒檢測，其中65萬3624人呈陰性，尚有16330人檢測結果未出爐。

(中時電子報)