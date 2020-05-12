受新冠疫情影響，中租控股首季延滯率略上升，中租控股表示，但延滯率上升都還是合理範圍，整體表現依然在預期中，台灣、大陸今年業務成長率依然可維持5~10％。

中租控股在12日舉行法人說明會，經過新冠疫情後，法人關心中租控股各地區的營運情況及新冠疫情的影響，中租控股表示，中租控股首季延滯率自2.6％提升至3％，其中台灣自2.7％升至2.9％、大陸自1.9％升至2.4％，中租控股表示，受到疫情影響，主要地區的延滯率均略有上升，但都還是合理範圍、表現符合預期。

對於大陸的客戶寬限及展延比重，中租控股財務主管陳文正表示，從上次法說會時的3％略提高至5％，由於大陸已解封且客戶也復工，所以未來中租原則上不會再對客戶提供寬限展延，即使有的也只是比較零星個案的展延。就目前觀察給寬限客戶裡面，寬限和展延約佔客戶的5％，然在寬限展延的客戶中有98％都是按照重新約定的期間在清償，只有2％、約3000萬人民幣左右會轉存不良資產，這金額約比平常水準略高一點點的，但還需要多一點時間觀察這些資產轉成不良案件的比例是不是有上升。

陳文正說，因應新冠疫情有可能產生的不良資產，中租控股在第一季已較平常多提列了約9千多萬人民幣呆帳準備，約原本的一倍，但第二季情況已較緩和，未來會再看第二季新增的變化再加以修正。

至於新冠疫情是否影響到中租台灣、大陸跟東協地區的業務動能，陳文正說，因為台灣的疫情控制得很好，台灣3月及4月份業績應該算是恢復，至於大陸應採較激烈的封城措施，中租在大陸各地據點也都已經復工了，從3月及4月業績來看，已恢復了預期的90％~100％，從4月份的數字看起來應該恢復得還不錯。但東協地區受到影響就比較嚴重，因為目前有一些產業及有一些地區還是未解封。究竟未來東協是成長或者是持平，還是有一點衰退，還需要觀察。因為東協對整個控股獲利貢獻度約只有5％，所以東協影響對中租控股影響比較小。

中租-KY第一季合併稅後純益為新台幣39.2億元，累計每股稅後純益(EPS)為2.95元，年增10％，第一季獲利仍有雙位數成長，成長原因係3月新增業績增加及來自大陸地區認列稅務利益，這部份的稅務利益在去年4月份時入帳，今年則提前一個月發放。

(工商 )