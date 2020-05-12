日銀總裁黑田東彥 矢言竭盡所能救經濟 23:182020/05/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行總裁黑田東彥12日在半年一度的國會聽證會表示，日銀將竭盡所能對抗新冠肺炎帶來的經濟損害，同時警告疫情造成全球經濟活動急凍，將阻礙經濟成長。黑田表示，央行採行一連串寬鬆措施，有助紓緩企業資金壓力和市場不安。 (工商 ) #全球 #日銀 #黑田東彥 #矢言 #總裁 也許您會感興趣 推薦閱讀 違反經濟規則 全球化終結是謬論 04:102020/05/08 話題觀察 全球人壽暖心電影 向媽咪傳愛 04:102020/05/08 產業特刊 聯準會官員稱美經濟難見V型復甦 22:122020/05/09 財經 匯豐預期全球經濟呈現U型復甦 22:172020/05/09 財經 社論／大陸仍是台灣企業的投資樂園 04:102020/05/10 時論廣場 外銀觀測股市先行 V型復甦可能性大增 21:162020/05/10 財經 李昌益接任森那美起亞汽車總裁 14:162020/05/11 財經 台灣KIA換將 李昌益接總裁 16:022020/05/11 財經 疫情爆發後 全球行動數據成長2成 04:102020/05/12 產業．科技 《國際經濟》黑田東彥：經濟前景嚴竣 央行將盡全力應對疫情衝擊 10:512020/05/12 財經 財經熱門新聞 科技戰延燒...日企也撤陸 美追殺陸晶片業陣線成形？ - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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