日本央行總裁黑田東彥12日在半年一度的國會聽證會表示，日銀將竭盡所能對抗新冠肺炎帶來的經濟損害，同時警告疫情造成全球經濟活動急凍，將阻礙經濟成長。黑田表示，央行採行一連串寬鬆措施，有助紓緩企業資金壓力和市場不安。

(工商 )