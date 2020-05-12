日本央行任命清水季子（Tokiko Shimizu）為新理事，成為日銀創立138年來首位女性理事。現年55歲的清水季子將成為負責日銀日常運作的六名理事之一。清水季子於1987年進入日銀，負責金融市場和外匯業務，也曾派駐倫敦。

(工商 )