日銀任命女性理事 138年來首見 23:192020/05/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行任命清水季子（Tokiko Shimizu）為新理事，成為日銀創立138年來首位女性理事。現年55歲的清水季子將成為負責日銀日常運作的六名理事之一。清水季子於1987年進入日銀，負責金融市場和外匯業務，也曾派駐倫敦。 (工商 ) #日銀 #季子 #理事 #清水 #負責 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣生物產業協會理事長 李鍾熙：要在危難中找尋生機 04:102020/05/08 財經要聞 內部稽核協會 趙曉慧接任理事長 04:102020/05/08 投資理財 清水警推防疫日記：警伯不只開罰單 也會發傳單 14:332020/05/08 社會 你有多久沒牽阿母的手？這段影片讓人眼眶紅 13:572020/05/10 生活 學生成績不佳要老師負責 花蓮縣學力提升計畫引爭議 10:502020/05/11 生活 戴口罩喝酒 酒店復業陷兩難 04:102020/05/12 生活新聞 《國際經濟》黑田東彥：經濟前景嚴竣 央行將盡全力應對疫情衝擊 10:512020/05/12 財經 新北勞工局籲神腦 不得無正當理由解僱工會幹部 17:072020/05/12 生活 神腦國際工會理事長遭裁員 新北勞工局出面協調 18:092020/05/12 社會 日銀總裁黑田東彥 矢言竭盡所能救經濟 23:182020/05/12 財經 財經熱門新聞 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 【神秘鞋王1】庫克勒令製鞋「蘋果化」 寶成後再傳鞋王裁員3萬人 - 財經 1分鐘讀財經》驚！亞洲爆第2波疫情 陸韓日確診回升 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。