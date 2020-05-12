受到油價崩跌和新冠肺炎雙重打擊，沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco第一季淨利萎縮25％，該公司同時宣布縮減開支，以度過難關。

Aramco 12日公布，第一季淨利年減25％，降至625億里亞爾（約167億美元），遜於市場預估的178億美元。該季營收年減16％至600億美元。

Aramco預期2020年的資本支出介於250億至300億美元，低於2019年的328億美元。

在新冠肺炎封城措施抑制全球石油需求之際，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）3月與俄羅斯大打價格戰，進一步打擊油價。布蘭特原油第一季暴跌65％。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯為首的非OPEC產油國後來雖達成減產協議，5月起每日將減產970萬桶，但仍無法有效拉抬油價。沙國透露6月減產幅度將比協議配額更大，協助減緩石油供過於求。

Aramco執行長納瑟（Amin Nasser）表示，展望2020年下半年，新冠肺炎疫情打擊全球能源需求和油價，將影響公司獲利。Aramco將降低資本支出和推動卓越營運，以強化公司業務。

儘管獲利下跌，Aramco宣布第一季將發放187.5億美元股利，遵守2019年12月上市時的承諾，在2020年發放750億美元股利。Aramco稱第一季股利為「全球上市公司最高」，不過該公司並未透露未來的股利政策。

Aramco第一季自由現金流為150億美元，雖低於2019年首季的174億美元，但較其他大型同業更強勁。荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）第一季現金流還不到150億美元，但已經是西方同業中最高。

(工商 )