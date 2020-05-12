新冠肺炎疫情出現緩和跡象，全球政府正逐步解除封鎖措施，不料韓國、大陸與日本在解禁後卻出現確診病例回升，而印度的感染人數則突破7萬人，創下亞洲第二高，引發市場擔憂亞洲恐面臨第二波疫情危機。

大陸與韓國在近日皆爆發新的群聚感染事件，主管機關被迫重啟防疫措施，防止疫情持續擴散。包括世界衛生組織（WHO）在內的公衛專家近幾周不斷警告，太早解除防疫措施可能再次引爆疫情危機。

在此同時，投資人與分析師也示警，新一輪的封城令將進一步打擊受創已深的全球經濟。

自韓國放寬社交距離措施以來，過去兩周的新冠肺炎確診案例只有個位數，不料上周末確診案例又開始回升，首爾市梨泰院的酒吧與夜店爆發群聚感染，讓單日確診案例創下1個月以來最大。韓國疾病控制和預防中心表示，12日新增27起確診案例，讓總數上升至10,936例。

大陸過去一個月來每日確診案例少量增加，且大多為境外移入案例，然而武漢和吉林省舒蘭市近幾日發生群聚感染。大陸已將舒蘭的風險等級由中級調升至高級，並重啟部分封鎖計畫，包括關閉圖書館和運動場等公共場所，和暫停往返舒蘭的火車運輸服務。

日本比大陸和韓國更早爆發第二波疫情。北海道在2月底傳出大量確診案例，率先宣布緊急狀態，關閉學校和停止大型集會，直到3月中才解除。然而解禁不到一個月便出現確診人數增加，4月12日又重新宣布緊急狀態。

此外，根據印度健康和家庭福利部統計，截至12日，印度的確診人數突破7萬人，升至70,756例，確診人數為亞洲第二高，僅次於大陸，過去24小時新增3,604起確診案例，死亡人數增加87人，上升至2,293人。

(工商 )