藝人楊丞琳近日在YouTube上傳影片，內容包含她的減肥餐，她的一餐除了蔬菜、雞肉，還有滿滿一碗毛豆，毛豆對健康的好處是什麼、真的有助於減重嗎？

楊丞琳在影片中公布一餐內容：一碗鵝白菜、一顆番薯、一碗煎雞肉、還有一碗毛豆。兼具蛋白質和纖維質的一餐看來十分健康，楊丞琳透露已經習慣這樣清淡的飲食，如果吃回一般食物還會感到胃怪怪的。

減肥餐中最大亮點莫過於滿滿一碗的毛豆，其實不少人會把毛豆當作減肥幫手，林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也曾表示，她的冷凍庫裡常備毛豆莢。毛豆確實對健康好處多多：

楊丞琳在影片中公布減肥餐。（圖片來源：截圖自YouTube: Rainie Yang's Official Channel ）

1. 抗癌東方明星

根據《農業兒童網》，毛豆是大豆的一種，成熟度80%時摘下的大豆就是毛豆，可說是大豆的「小時候」。

關於豆類的研究非常多，多數認為豆類富含的異黃酮可預防乳癌，不過要注意也有研究認為豆類無法降低乳癌風險，學界看法仍存在歧異。

另有幾份研究指出，豆類不只對女性有益，也能降低男性罹患攝護腺癌的風險，不過和乳癌一樣，都還需要更多研究來佐證。

2. 緩解更年期症狀

毛豆中的植物雌激素可幫助陰道潤滑，有效預防陰道乾癢。另外，毛豆也有豐富的Omega3脂肪酸、蛋白質及多種維生素、礦物質，有助緩解更年期症狀。

毛豆健康益處多，但也不要一次食用過量。（圖片來源：pixabay）

3. 高比例蛋白質

毛豆中蛋白質比例高達12%，1杯155克的煮熟毛豆就含有18.5克的蛋白質，能提供身體所需的胺基酸，因此有「植物肉」稱號。

4. 降低膽固醇

一份研究顯示每天攝取47克的大豆蛋白能減少9.3%的總膽固醇，被稱為「壞膽固醇」的低密度膽固醇LDL則能減少12.9%。另一份研究則認為每天攝取50克的大豆蛋白能減少3%的LDL。

至於減重功效，毛豆的澱粉量相對較低，有助於穩定血糖，確實適合第2型糖尿病患者與實行低醣飲食的人食用。

但是毛豆的熱量並不算特別低，根據健康資訊網站《Healthline》，1杯155克的毛豆熱量約180卡。因此像楊丞琳這樣在一餐中食用定量毛豆或許可行，但要是無節制地隨時一口接一口，還是要小心熱量過高。

《Healthline》也提醒，目前研究多半是針對毛豆中的大豆成分探討，還沒有足夠研究直接檢視毛豆的健康益處。因此也不用太過迷信毛豆的益處，酌量攝取對身體才最有幫助。

根據《農業兒童網》，選購毛豆時應選擇莢形闊大、青翠不黃，且豆粒隆起愈明顯的愈好。如果要連莢一起食用，清洗時要特別注意，假使有被蟲咬過的痕跡就要扔掉。

燙熟豆莢後可涼拌現食，豆粒也可熱炒或醃製、磨成豆泥做點心。日本料理生活家栗原晴美則在《HARUMI的活用39種食材、133道私藏食譜》一書中推薦以毛豆炒豬絞肉，或以紹興酒醃漬毛豆，都很美味。

(中時電子報)