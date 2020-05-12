取自新京報

震動大陸家長圈的湖南郴州大頭娃娃「假奶粉」事件持續發酵。據報導，湖南永興縣市場監管局已就相關事件做出決定，要求立即成立調查專班，並立案進行調查，同時安排報導中的5名孩子進行全面體檢。新京報報導，早在2019年7月，媒體就曾曝光過湖南郴州地區的一起固體飲料冒充特醫奶粉事件。

據湖南經視報導，近日湖南郴州永興縣多名患者家長發現自己孩子身體出現濕疹，體重嚴重下降，頭骨畸形酷似「大頭娃娃」，還有不停拍頭等異常情況。經媒體調查發現，這些患兒被醫院確診為「佝僂病」，且都食用了一款名為倍氨敏的「特醫奶粉」。實際上，這款奶粉是一種固體飲料，並不具有特醫奶粉資質。

影片顯示，這些幼兒在體檢時被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後去郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」這款產品。當有家長對產品包裝上的固體飲料提出質疑時，店家聲稱倍氨敏是店裡最好的奶粉，也是最暢銷的，許多過敏寶寶都在吃。

該影片一經播出，就引起了家長們的強烈關注。據陝西法制網官方帳號消息，相關事件引起了湖南永興縣委、縣政府的高度重視，並以連夜召開緊急會議。永興縣市場監管局局長邱傳輝回應媒體稱，會議做出三點決定：一是要求立即成立調查專班，並立案進行調查；二是對報導的5名孩子進行人文關懷，安排人民醫院兒科專家對其進行全面體檢；三是舉一反三，在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。

(中時 )