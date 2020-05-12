1993.06.02. 黃秋生 「人肉叉燒包」 (資料照 張兆輝攝)

港星黃秋生今(12日)凌晨在臉書透露人在台灣，目前正在自主隔離14天，提到來台是為了拍攝公視影集《四樓的天堂》，但有許多網友力邀他「入籍台灣」，他也大方坦承「準備中」。宅神朱學恒看了該消息，也打趣表示「希望秋生哥之後可以開叉燒包連鎖店哈哈」，網友一看秒懂狂吐槽。

香港男星黃秋生今天在他個人的臉書粉絲專頁貼文表示，他人在台灣、正在隔離。網友們一見PO文，許多人因此開玩笑建議他入籍台灣，沒想到黃秋生也親自回應「準備中」，在網路引起一波熱議。公視影集「四樓的天堂」劇組表示，黃秋生來台為了是參與拍攝，這也是黃秋生首度拍攝台灣影集。

宅神朱學恒在臉書上轉PO黃秋生的臉書訊息，宅神打趣表示「難怪我最近有點想吃叉燒包，希望秋生哥之後可以開叉燒包連鎖店哈哈」。許多網友一看「叉燒包」關鍵字立刻秒懂，紛紛回應「人肉叉燒包也算當年港片中的代表作！」、「黃秋生開的叉燒包店…怎麼有點陰風的感覺」、「哈哈哈你敢吃嗎」、「建議賣三種口味……法官、政客、媒體」、「當年看了預告，一年多不吃包子...」、「大飛哥以後就是自己人了」。

(中時電子報)