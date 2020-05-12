特力（2908）第一季財報出爐，合併營收92.2億元，較去年同期減少6.7%，在毛利與營業利益雙雙下降影響下，稅後淨利1.22億元，較去年同期減少31.5%，EPS 0.25元。

特力受到新冠肺炎疫情，包括貿易事業與零售事業在第一季營收數據均較去年同期減少，其中特力貿易事業營收為47.5億元，主要受到1月及2月中國工廠停工衝擊而影響出貨，儘管3月中國已逐漸復工，惟疫情已經蔓延至全球其他大部分地區，隨著歐美各國疫情轉趨嚴重下，貿易營收較去年同期減少4.2%。

隨著新冠肺炎疫情蔓延，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力貿易除了持續深化南進供應鏈，落實採購地區的多元布局，預備因應可能的景氣回溫以及全球大客戶緊急的出貨需求；且伴隨著全球防疫機制陸續啟動下，相關防疫產品需求大增，特力貿易亦特別成立防疫產品的專責單位，運用強大的貿易網路，以滿足海外客戶強烈需求，後續出貨將讓貿易事業體業績持續穩定成長。

而台灣零售事業第一季營收為40.9億元，較去年同期減少3.9%，整體零售環境仍面臨著嚴峻的挑戰，唯宅經濟的升溫，也帶動特力家購物網銷售業績不斷成長，首季線上銷售業績年成長接近3成。面對外在環境帶來的不確定性，台灣零售持續擬定「以客戶為中心」的策略方向，持續強化服務行銷溝通，擴張服務性商品銷售，提供給客戶最多元且新穎的服務。

(工商 )