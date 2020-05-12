美國追蹤年金投資報酬率的威爾希爾信託環球分析服務（Wilshire TUCS）指出美股首季暴跌，讓美國整體公共退休基金虧損幅度中間值達13.2％，較2008年第4季金融危機時還要高出一些，是威爾希爾追蹤年金投資報酬40年來跌幅最大的一季。

儘管美股4月強勁反彈，彌補了公共退休基金的大部份虧損，但由於仍未能完全而快速地收復所有首季投資虧損的失地，這將會增加各州與地方政府在應付退休金支出上早已沉重不堪的財政負擔。

退休公務員所領取的退休金，是由政府與退休基金共同承擔，當基金的投資績效差導致所撥出的退休金縮水時，各州或地方政府就必須撥出更多經費來填補所缺金額。

緬因州公共雇員退休系統（MainePERS）執行董事馬泰森（Sandy Matheson）說，若該基金的資產價值在6月底會計年度結束時，仍未回到3月底水準的話，緬因州政府負擔的年金額度，將從8.08億美元增加至9.27億美元。

專家認為各州與地方政府為應付相關的年金支出，勢必壓縮到學童與醫療補助等社會福利，甚至可能要加稅來增加財源。

美國公共退休基金的首季成績單已經夠難看，但更慘的是這可能仍未呈現全部投資虧損的結果。因為從私募股權、不動產、基礎建設和其他私募資產等投資績效通常要1個月後才公布。

根據聯準會資料，美國整體公共退休基金必須有8.9兆美元才能應付所有退休金的給付，但就算沒有首季的大虧損，所持有的資產仍有4.1兆美元的資金缺口。

主要是數十年來這些退休基金對自己的投資績效過度樂觀、公務員投入退休基金的額度不足，和民眾愈來愈長壽等因素造成這鉅額缺口，即使美股自2009年3月以來走了11年的大多頭行情也未能解決這個問題。

(工商 )