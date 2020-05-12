儘管歐洲各大足球聯賽仍未復賽，荷甲聯賽甚至提前宣布腰斬2019-20賽季，荷甲的海牙俱樂部今天正式官宣，從加拿大超級聯賽的約克九鎮延攬中華男足混血國腳蔡立靖（Emilio Estevez Tsai）。雙方簽下1年合約，附帶第2年的續約選擇權。

「非常高興能夠效力這個美麗的俱樂部，我要謝謝海牙的每個人給我這個機會，」21歲的蔡立靖表示，「希望每個人都能保持安全和健康，讓我盡快前去海牙報到。」

職司邊鋒的蔡立靖出生於多倫多，他的父親是西班牙人，媽媽是台灣人。他在2018年參加約克九鎮的公開測試，於12月6日順利簽下人生首張職業合約，總計在新成立的加拿大超級聯賽出賽過21場。

按照國籍和血統，蔡立靖有代表加拿大、台灣、西班牙的資格，而他在2018年就參加過中華男足的培訓隊，可惜受傷無緣正選名單，去年10月再次來到中華隊的集訓營，順利獲得前任教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）青睞，於世足資格賽對澳洲上演國家隊處女秀，總計已有3場出賽。

蘭卡斯特當時稱讚蔡立靖犀利、直接的攻擊打法，頗有比利時球星阿札（Eden Hazard）的味道。儘管身高只有170公分左右，蔡立靖的確憑藉刁鑽突破與穩健傳控，成為中華男足先發左翼的有力人選，現又更上層樓踏上歐洲賽場。

海牙是荷蘭的第三大城，綽號「鸛鳥」的海牙足球俱樂部（ADO Den Haag）則已成軍115年，拿過兩座荷甲與兩座荷蘭盃冠軍。海牙上季排名荷甲第9，本季因新冠疫情停賽前則是倒數第2，有降級之虞。

不過荷甲因疫宣布球季腰斬，以停賽前的戰績排名但不用降級，讓海牙得以留在荷甲，也使加盟的蔡立靖有機會成為第3位在歐洲頂級聯賽出賽的中華男足國腳（前兩人為陳昌源、周定洋）。蔡立靖將在疫情緩和許可之下，飛往海牙報到。

(中時 )