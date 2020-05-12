中職統一獅今（12）日在台南主場迎戰樂天桃猿，雙隊單場出現6次犧牲飛球（樂天4、統一2）創下聯盟新紀錄，改寫28年前兄弟對戰味全單場5次的舊紀錄，猿隊廖健富單場4打數4安打、包括1發全壘打，個人包辦3打點，終場猿隊以17比10力克獅隊，拿到3連勝。

此役是本季獅隊首度開門迎接球迷進場觀賽，不過只來了688名觀眾，坐不滿1千人，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥親赴球場觀賽。

樂天桃猿與統一獅都是打出18安，猿隊第8棒廖健富5打席5次上壘、得5分，個人打出4安打、打下3打點。廖健富在8局上轟出陽春炮，9局上隊友郭嚴文再添3分彈。獅隊蘇智傑在9局下敲出陽春全壘打，將獅隊連續場次全壘打推至17場的單季紀錄。

獅隊一路苦追的主因是先發洋投洛奇手傷而僅投2.2局，被打6安打，送出4次保送，失9分、其中責失6分。猿隊先發翁瑋均投5局被打12安、失4分，拿到勝投。單場MVP是單場5打點的猿隊郭嚴文。

(中時 )