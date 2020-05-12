美國第七艦隊新聞，雷根號航艦(CVN-76 ,USS Ronald Reagan)已完成大修，目前正在試航。艦上的飛行隊從週四開始，將在硫磺島進行航艦降落練習，他們需要一段時間找回感覺，重新取回著艦資格，才能返回雷根號。

星條旗報(Stars and Stripes)報導，雷根號於5月4日離開橫須賀母港，開始進行海上試航，但並非所有艦員都回歸，一些水手還在隔離，以防止在船上爆發新冠病毒。

另一批艦員是航空隊飛行員，他們已經很久沒有駕駛飛機降落航艦了，而降落航艦是公認最困難的飛行工作，形容成「要精準的飛機降落在郵票大小的空間」，因此飛行員們在返回航艦之前，仍要經過著艦資格測試，他們的練習地點是在硫磺島。

略知太平洋戰爭歷史的朋友，都必然聽過硫磺島，那是太平洋戰爭期間，最慘烈的戰役，爆發在1945年2月19日~3月26日，有25,000多名日美兩國士兵喪生。

到了二戰結束後，硫磺島都是美國的託管地，直到1970年，美國才將硫磺島的主權交還給日本，但是仍以租用的方式，使用島上的設備，主要就是做為航艦飛行員的著艦練習場，島上的小型機場，有一部分設計成航空母艦的著艦區。

雷根號的飛行員將在硫磺島練習到6月10日，取得著艦資格後，就會陸續返回雷根號。

雖然大多數飛行員在經過一個月的練習後，都能找回身手，但如果飛行員真的沒通過著艦資格，那他的海軍飛行員生涯也就到此為止。

不過，硫磺島實在離日本本土太遙遠，練習很不方便，因此第七艦隊打算租用九州南部外海的馬毛島(Make-shima) ，做為新的練習場。

(中時電子報)