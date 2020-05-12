疫情趨緩，許多城市陸續解封，大陸武漢一名26歲男子，因仍擔心疫情，決定出門慢跑時也戴著口罩，不過卻越跑越沒力。開始出現胸悶不適症狀，回家後仍會呼吸困難才緊急送醫，經過醫師檢查發現，男子竟出現「肺炸」情形，若再拖久一點才接受治療，恐有生命危險。

根據《環球網》報導，26歲張平（化名）屬於「高瘦型」男生，平時不常運動，因為疫情關係，決定加強個人鍛鍊，每天晚上都去夜跑。

7日晚上7點，張平在跑了4公里後突然感到胸口不適，連呼吸也出現問題。起初，張平還以為是帶了口罩的關係，再跑了500公尺後還是決定忍痛回家休息。回家後，胸口出現更嚴重疼痛和呼吸困難，即時送醫檢查後才發現，原來他的左肺「破掉了」！

經過診斷，醫師指出張平患有自發性氣胸，左肺被嚴重壓縮了90％，同時還將心臟稍為推往右側，要是再晚一點就醫，就會有生命危險。好在醫師為他進行了胸腔鏡肺大泡切除術，才化險為夷。

當地醫院胸腔外科陳寶鈞主任特別提醒，氣胸好發在有放性肺病的老人，以及瘦高體型的青少年男性。因為他們胸腔較長，一旦肺部發育不健全，恐存在先天性肺大泡，當從事劇烈運動，將使肺內壓力飆升，容易導致肺大泡突然破裂，導致空氣從肺部進入胸腔。所以這類人在從事運動時，若出現劇烈咳嗽或在用力過度後出現胸痛、呼吸困難，就要警惕可能有自發性氣胸的可能，必須即時就診。

陳主任說，由於現在疫情關係，很多人選擇戴上口罩運動，但其實只會導致空氣阻力增加，讓通氣量下降。此時人會慢慢呼吸不順、出現不適，由於氧氣量缺乏，也會對心肺造成損傷，嚴重恐造成猝死。因此建議，運動時不要戴口罩。

(中時電子報)