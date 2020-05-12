北市警處理家暴案 疑被自己的辣椒噴霧波及送醫 23:182020/05/12 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市警處理家暴案被自己辣椒噴霧波及送醫全案由南港警分局了解中。（取自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警南港分局2名員警，12日晚間在轄區研究院路巡邏，獲勤務中心轉報，趕往處理附近一起家暴案。因關係人情緒不穩，不願配合警方，與警方推擠，過程中，員警原本要拿來制止對方的辣椒水噴霧，不慎噴濺到員警與關係人臉上，2警與民眾共3人，被送醫治療，並無大礙。全案警方將朝妨害公務罪嫌偵辦。 (中時 ) #北市警 #處理 #家暴案 #辣椒 #噴霧 #波及 #送醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫百日陳時中認了 坦承這事沒處理好「差點成防疫破口」 00:092020/05/08 生活 大巨蛋通廊預算 闖關失敗 01:152020/05/08 台北基宜花 團膳公司廠房無故起火 險波及廚房7大桶瓦斯 11:152020/05/08 社會 《科技》AMD Ryzen商務NB處理器 惠普、聯想搶搭 11:422020/05/08 財經 防疫不鬆懈！零確診仍要維持3大原則 17:522020/05/08 消費 台東婦遭紅螞蟻咬傷 竟昏迷送醫 14:022020/05/10 社會 跌落4米深邊坡 南投5旬男意識不清急送醫 14:132020/05/10 社會 扁媽多次送醫病危 陳水扁：或許這是最後一次母親節 14:572020/05/10 政治 太保民宅火警 鄰居受波及 22:032020/05/10 社會 紅心辣椒違反重訊申報規定遭處違約金3萬元 16:102020/05/11 財經 社會熱門新聞 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 國中同學摩鐵偷吃 人妻喊「進來」人夫說「頂開」 - 社會 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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