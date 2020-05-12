台北市警南港分局2名員警，12日晚間在轄區研究院路巡邏，獲勤務中心轉報，趕往處理附近一起家暴案。因關係人情緒不穩，不願配合警方，與警方推擠，過程中，員警原本要拿來制止對方的辣椒水噴霧，不慎噴濺到員警與關係人臉上，2警與民眾共3人，被送醫治療，並無大礙。全案警方將朝妨害公務罪嫌偵辦。

(中時 )