美聯社報導指出，又有美國軍方高層人員因為確診或接觸了新冠確診者而無法參與在白宮舉行的參謀長聯席會議，也無法和總統川普會晤。

報導指出，國民警衛隊局長倫吉爾將軍在上星期六的冠狀病毒檢測呈陽性，不過後來再次檢測又呈現陰性。五角大樓表示，他計劃在周一接受重新測試。

另外，海軍參謀長吉爾迪（Mike Gilday）因為和確診的家庭成員保持有接觸，儘管吉爾迪的測試結果為陰性，他仍然必須居家隔離，在家上班。

(中時 )