新冠包圍白宮 兩美軍高層無法參加參謀聯席會議 23:142020/05/12 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠病毒侵襲白宮，工作人員都需要戴上口罩防疫。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美聯社報導指出，又有美國軍方高層人員因為確診或接觸了新冠確診者而無法參與在白宮舉行的參謀長聯席會議，也無法和總統川普會晤。 報導指出，國民警衛隊局長倫吉爾將軍在上星期六的冠狀病毒檢測呈陽性，不過後來再次檢測又呈現陰性。五角大樓表示，他計劃在周一接受重新測試。 另外，海軍參謀長吉爾迪（Mike Gilday）因為和確診的家庭成員保持有接觸，儘管吉爾迪的測試結果為陰性，他仍然必須居家隔離，在家上班。 (中時 ) #無法 #吉爾 #白宮 #高層 #聯席會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨啟動挺韓 高層：朱江參與補選是假議題 00:092020/05/09 政治 川普的消毒劑療法 04:102020/05/10 專題周報 新冠攻進白宮核心！特勤局驚傳34人確診 06:132020/05/10 國際 新冠攻破白宮防線！美版陳時中宣布自主適度隔離 08:532020/05/10 國際 白宮確診連環爆 牛彈琴：川普最凶險的時刻來臨了 17:042020/05/10 國際 白宮防疫三巨頭自主隔離 04:102020/05/11 國際大事 打臉美媒！美副總統彭斯不會自主隔離 明赴白宮上班 08:172020/05/11 國際 沒在怕 彭斯周一仍擬赴白宮上班 13:012020/05/11 財經 川普急解封 恐迎第2波疫情 04:102020/05/12 國際大事 白宮新冠疫情連環爆！ 川普下令全員戴口罩「除了自己」 06:322020/05/12 國際 國際熱門新聞 非出於陸？紐約州長：我們正遭「歐洲病毒」攻擊 - 國際 川普隱匿疫情？全美多城新冠大爆炸 白宮內部文件曝光了 - 國際 川普飆罵2女記者失控 共謀對付他 - 國際 好慘！他怨川普3年建最強國 陸60天就毀了 - 國際 帛琉媒體揭真相：台灣果真捐不停 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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