桃園機場航空公司受新冠肺炎影響，航班運量減少，影響營收獲利，今年第一季的噪音防制費與回饋金都較去年同期少約5千4百多萬元。而補助變少是未來不可擋的趨勢，近期雖還不會直接影響，但預計最快到111年，當地住戶將會有感。

桃機目前出入境旅客人次減少許多，疫情期間航班平均約200餘班，旅客1000餘人，相比正常期間航班600~700班、人次可達13萬人潮，航空公司營收受到嚴重衝擊。而依照國際機場園區發展條例，國家針對航空公司所起降的飛機均會依法徵收航噪基金，作為給機場附近住戶的相關補償費用，如今受疫情影響，補助分配比例勢必減少。

根據桃園市政府環保局統計，今年第一季收到的噪音防制費為1億994萬元、回饋金則為1億638萬元；相比去年同期1億4416萬元噪音防制費與1億2649萬元的回饋金，足足就少了5433萬。

不過，雖然疫情影響到補助款，但因今年的回饋金與噪音防制費早在前一年度皆已編列好預算，今、明二年尚還不用擔心，最快要到111年補助款才會減少，以達到航空公司收支平衡。

航噪基金包括有二年一期的噪音防制費，依噪音影響程度共分五級，原則上第1級為1萬、第2級2萬、第3級3萬、第4級4萬，及第5級6萬；回饋金則是給各地區公所依照各區受噪音影響程度分配。

環保局噪音管制科科長黃伯弘指出，雖然今年第一季顯示航噪基金縮水，但未來不確定航班班次與疫情情況，不能肯定111年度補助款一定會短少，需等未來辦理補助業務時才能確認；屆時市府單位也會再評估是否以剩餘基金調度，或是補助款直接縮水。

(中時 )