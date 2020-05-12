配合520佈局 ，據悉，政院已敲定本周四總辭，但受疫情紓困影響，原定本周展開徵詢的人事，將順延至總辭後進行，據了解，首波內閣人事不會有太大變動，多數閣員都將會留任。

據了解，基於疫情安定考量，衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇都會留任。蘇揆將與文化部長鄭麗君詳談去留，政務委員龔明鑫則可望出任國發會主委。

(中時 )