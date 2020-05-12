行政院敲定 周四院會總辭 23:282020/05/12 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院擬本周四院會總辭(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合520佈局 ，據悉，政院已敲定本周四總辭，但受疫情紓困影響，原定本周展開徵詢的人事，將順延至總辭後進行，據了解，首波內閣人事不會有太大變動，多數閣員都將會留任。 據了解，基於疫情安定考量，衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇都會留任。蘇揆將與文化部長鄭麗君詳談去留，政務委員龔明鑫則可望出任國發會主委。 (中時 ) #行政院 #蘇貞昌 #內閣總辭 也許您會感興趣 推薦閱讀 公主救駕 竟點名部屬背鍋 04:102020/05/08 政治要聞 紓困挨罵 蘇麗瓊自責檢討 04:102020/05/08 政治要聞 《經濟》紓困申請之亂 蘇貞昌致歉、簡化手續 07:442020/05/08 財經 520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆 08:272020/05/08 政治 宣布蘇貞昌續任閣揆 蔡總統：未來四年再攜手衝 10:502020/05/08 政治 蘇貞昌續任 鄭文燦：蘇內閣有行動力、執行力 11:162020/05/08 政治 蘇貞昌續任閣揆 蘇巧慧：會繼續監督他 11:312020/05/08 政治 蘇貞昌續任閣揆 侯友宜：會跟中央一起拚市政 12:032020/05/08 政治 蔡總統「提前」宣布蘇貞昌續任？原因終曝光！ 11:362020/05/08 政治 宣布蘇貞昌續任閣揆 蔡英文：未來四年再攜手衝 11:522020/05/08 政治 政治熱門新聞 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 等了7天！ 彰化和美鎮柑井里基地台今晚8點起「滿格」 - 政治 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 - 政治 王金平救韓 將出這招向高雄人喊話：放下吧！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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