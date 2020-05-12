搜救人員前往搜尋。（楊漢聲攝）

台東縣卑南溪出海口，12日晚間10時許發生民眾放網抓魚疑似溺水意外，警消接獲報案後出動器材照明車及搜救艇前往搜救，但截至晚間11時仍未發現失蹤的民眾。

台東消防隊晚間10時10分接獲民眾報案，報案人稱「1名人員放網子捉魚，突然間看不到人，疑似溺水，且身上無浮具。」

台東縣消防局指揮中心立即派遣轄區台東、特搜分隊水域專責隊出勤(含台東、特搜救生艇)，前往搜救，還海巡也派出搜救艇及岸巡人員沿著河邊搜尋，但仍未發現失蹤民眾。

(中時 )