卑南溪出口漁民溺水失蹤 警消搜救 23:352020/05/12 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 卑南溪出海口捕魚失蹤，搜救人員沿著岸際搜尋。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搜救人員前往搜尋。（楊漢聲攝） 台東縣卑南溪出海口，12日晚間10時許發生民眾放網抓魚疑似溺水意外，警消接獲報案後出動器材照明車及搜救艇前往搜救，但截至晚間11時仍未發現失蹤的民眾。 台東消防隊晚間10時10分接獲民眾報案，報案人稱「1名人員放網子捉魚，突然間看不到人，疑似溺水，且身上無浮具。」 台東縣消防局指揮中心立即派遣轄區台東、特搜分隊水域專責隊出勤(含台東、特搜救生艇)，前往搜救，還海巡也派出搜救艇及岸巡人員沿著河邊搜尋，但仍未發現失蹤民眾。 (中時 ) #卑南溪 #出口 #漁民 #溺水 #失蹤 #警消 #搜救 #台東 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 內湖住宅加蓋屋火警 疑翻倒精油蠟燭釀災1嗆傷 07:492020/05/08 社會 紓困生活補貼 漁業署呼籲漁民分散申辦 17:392020/05/08 生活 4月出口年減1.3％ 傳產受重傷 04:102020/05/09 財經要聞 高齡母子遇火劫 兒成焦屍母命危 11:322020/05/10 社會 工商社論》論大陸4月出口增長表現延續之道 04:102020/05/11 財經要聞 搭棚防曬 2大漁會拍胸脯準備好了 04:102020/05/11 財經焦點 北市忠孝東路驚傳中年男墜樓 倒臥地面身亡 12:082020/05/11 社會 里長可申請 退保者領嘸大罵 04:102020/05/12 政治要聞 台中在地食材包水餃 愛心企業捐6萬顆助警消 12:422020/05/12 生活 桃搜救犬犬舍小沒綠地 議員批不如浪犬 20:152020/05/12 生活 社會熱門新聞 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 國中同學摩鐵偷吃 人妻喊「進來」人夫說「頂開」 - 社會 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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