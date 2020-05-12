聯強（2347）12日公布經會計師核閱後2020年第一季財報，稅後淨利18.0億元，年成長7％，每股盈餘1.08元。聯強表示，第一季毛利率、營業利益率和淨利率均創下9年來的歷史新高。

聯強首季毛利率上升至4.92％，較去年同期大幅增加0.4個百分點，同時創下2012年以來的9年新高，營業費用大幅下降18％，使得營業利益成長6％，營業利益率2.31％，加上海外合資事業獲利也同步成長，使得聯強第一季稅後淨利18.0億元，年成長7％，淨利率達2.62％，為9年來的新高紀錄，每股稅後盈餘達1.08元。

受到新冠肺炎疫情的影響，聯強第一季營收687億元，相較於2019年第一季的813億元，下滑16％，四大產品線中，佔營收比重最高的資訊商品第一季挹注營收429億元，年減15％，營收占比其次的IC元件挹注營收170億元亦年減 19％。但聯強過去兩年大力度推動精實計劃，加速清整不健康的業務項目、汰弱留強、改善營收結構，並且持續調整內部管理上不合時宜的作法、強化營運管理效率收到效益。

聯強表示，精實計畫讓公司的營運體質更加精進，也能更敏捷的因應市場變化，因此第一季營收雖然受到大環境的影響而減少，但獲利卻呈現反差式的成長，並創下9年來的新高。

展望第二季，聯強表示，雖然目前全球疫情發展狀況仍不明朗，但已可看到各國在控管疫情的同時，也開始同步重啟經濟並加大振興經濟的力道，聯強對於第二季的市場，審慎但不悲觀。

(工商 )