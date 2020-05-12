中華電信及神腦國際12日分別針對神腦工會代表赴交通部抗議陳情時傳出撤櫃、裁員、減薪等傳聞一一 做出回應及公開聲明，中華電信表示，近期並無要求裁撤神腦櫃台規劃，但因國內電子商務及網路蓬勃發展，未來中華電信仍會持續適時地調整門市數量與位置。

神腦國際則強調，近期並無大規模裁員計畫。

神腦國際公司工會代表12日前往交通部舉牌抗議，並提出三大訴求，要求資方答覆有關市場傳出年底中華電信門市將裁撤神腦櫃位、致使神腦年底可能有400人大量解雇計畫的傳聞是否屬實，另外，工會認為近來薪資調整是變相減薪，另並要求恢復工會理事長陳政國的工作權。

神腦國際強調，近期無大規模裁員計畫，工會指控並非事實。其次，神腦向來重視員工福祉，為使員工薪資結構更加健全、透明，2019年4月重新調整門市人員薪資結構，增加門市人員底薪金額，從平均2萬6,000元調整至2萬8,000～3萬元，平均調薪幅度11％，約1,309人受惠。

近期受到大環境不景氣影響，神腦的整體業績下滑，可供分配獲利減少，致使門市人員的獎金計算受到影響，即可能因此產生遭到減薪錯覺，導致工會對此有所誤解。

對於解雇神腦工會理事長陳政國一事，神腦表示，神腦國際前維修工程師陳政國，在最近一年內已發生多次作業疏失，經輔導後仍未改善，今年一月起為掩飾自身作業上疏失，竟編製虛偽不實文件、教唆同仁偽造客戶簽名、在上級進行調查程序時串通同事為不實陳述，意圖掩蓋作業疏失與造假行徑，神腦認為此脫序行為嚴重破壞勞資間信賴關係，亦足動搖客戶對於本公司信任，已不適任職務，所以在今年5月4日依法予以資遣。

神腦強調，該公司高度重視員工勞動條件，但對於違反誠信的重大違失亦絕不寬貸，且無打壓工會之行為。

(工商 )