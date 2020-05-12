成功嶺有一位「戰鬥阿嬤」竟然是許多阿兵哥的共同回憶！有網友好奇發文詢問，這名阿嬤究竟有啥「豐功偉業」？問題一出竟釣出許多網友們集體回憶「阿嬤到底多兇悍？」

一名網友日前在PTT好奇問道，「新訓時在成功嶺跳舞的奇怪阿嬤，」他提到在成功嶺新兵訓練時，常看到有1名跳舞的奇怪阿嬤，原PO好奇發問有人遇到過她嗎？知道阿嬤的人都幾歲了？關鍵字一出，瞬間勾起老鳥們的回憶，紛紛怕爆了留言說「驚魂未定的張開微微顫抖的嘴唇說：千萬不要惹她」、「同梯的沒綁緊鞋帶，被罵飛」、「很常暴怒，年紀大要小心」、「歌都用ymca，脾氣暴躁代表」、「她還在喔，我上個月才從成功嶺退伍」。

究竟網友口中的戰鬥阿嬤是何方神聖？她本名林純玉，是國內知名田徑國手，曾兩度代表台灣參加奧運會，還在亞運上獲得女子五項全能銀牌。她曾擔任過強恕中學青棒隊、 國立體院棒球隊體能教練，2004年擔任中華職棒La New熊隊體能教練，2006年再擔 任中信鯨隊體能教練，後因中信鯨隊解散而離開職棒圈。

對於「戰鬥阿嬤」網上的討論相當多，鄉民曾分享過，向同學打聽一二，當時對方顫抖地說，「千萬不要惹她！記得在一次操練中，有個同梯中暑，暈眩到無法站立，戰鬥阿嬤一發現，不是給予他溫柔的安慰，反而馬上痛罵一頓，同梯狀況越差她就越罵越兇。」

林純玉離開職棒圈之後受邀在成功嶺替代役訓練班指導幹訓隊學員「戰鬥有氧」之成效操練，又享有「戰鬥阿嬤」之稱號。

林純玉，過去是知名的田徑國手。(圖／翻攝自亞洲大學體育室官網)

(中時電子報)