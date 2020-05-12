就是那篇「護國神文」 徹底突破我的底線

東森美女主播吳宇舒老公朱凱翔，日前請辭離開政論節目《平論無雙》，後轉戰Youtube爆料節目暗黑內幕「有提到練台生董事長跟錢櫃的責任的這一整段都被剪掉了才上傳」，近日他又公開新影片，解釋離職其實和錢櫃無關，另有真正原因。

朱凱翔透露其實在錢櫃事件之前，他就已經遞出離職單，「我為什麼要離開其實跟錢櫃事件已經無關了」，接著表示離職原因和PTT上一篇「護國神文」有關，當時所有報導都指「護國神文」是台灣超前部署與及早通報WHO人傳人疑慮的關鍵，但他有不同想法，在節目中反向操作，認為這個說法缺乏邏輯。

朱凱翔說，為此和當時主管起激烈爭執，「我認為台灣防疫做得很好，所以沒有必要再去造神、再去虛構一些不必要的宣傳」，甚至搬出指鹿為馬的故事比喻。但主管仍嘗試用強而有力的論點說服他，稱觀眾喜歡看那樣的新聞且會反應在收視率上，但朱凱翔堅持的想法卻無法有這種效果。

在那之後，朱凱翔便覺得自己不適合繼續這工作，「我們沒有辦法改變這個現況，如果觀眾喜歡看，我們為什麼不給他們看呢？商業電視台是要賺錢的耶，如果商業電視台不賺錢，就是遣散員工啊、大家失業啊，就是關門大吉啊，所以我選擇我自己離開。」

而朱凱翔轉戰Youtube後，很多人誇他「清流正義」，但他覺得自己只是當下想不出解決問題的方法，在短期間的未來，也想不出有什麼辦法可以去改變這個現況，「所以我不是什麼正義之士，我只是一個逃兵。」

(中時電子報)