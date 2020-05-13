國民黨黨職選舉是否大變動改成開放黨員直選，抑或維持現行間接選舉模式，正在黨內進行激辯，後者聲浪高過前者，力主黨員直選黨職的組織改革小組委員、中常委黃敬平，自母親節起，在臉書進行問卷調查，最新結果高達九成五網友支持中常委、中央委員選制改由黨員直選，且有九成七網友支持黨員一人投一票，杜絕綁樁換票。

國民黨改委會中的組織改革小組，歷經2次開會，目前僅對於黨代表、中央委員人數下修略有共識，在中常委選舉採黨員直選或維持現行間接選舉等深水區討論，尚未定案，但維持現行間接選舉模式聲浪高過全面直選立場。

力主開放黨員直選的中常委黃敬平，日前在母親節當天，在臉書貼文進行網路問券，目前有271人填寫，其中男性與女性各佔七成與三成。

其中，有九成五（95.2％）網友支持中常委、中央委員由黨員直選；高達九成七認同黨員一人一票以杜絕綁樁換票；九成一（91.1％）支持中常委、中央委員、黨代表為國民黨民選公職儲備人員。

另外，有97.8％網友支持國民黨永續發展；96.7％支持黨主席江啟臣重新調整黨內再造政見；96.7％支持組織再造對整體形象加分。

(中時 )