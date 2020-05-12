印度總理莫迪在星期二發表演說稱：“一種病毒摧毀了整個世界”。他表示將推出佔印度國內生產總值或GDP的10％的經濟刺激方案，從明天開始推行，他呼籲印度人購買國貨，以自力更生應對前所未有的危機。

莫迪在演講中表示，全世界已經與冠狀病毒鬥爭四個月了。它已經感染了超過400萬人，並殺死了超過25萬人。印度很多人也失去了家人，他表示沉痛的哀悼。“一種病毒摧毀了世界”

他並表示，印度面臨前所未有的危機；必須保護自己並向前邁進。自力更生是使21世紀屬於印度的唯一途徑。在新冠危機之前，印度沒有生產任何個人防護設備，只生產了很少的N-95口罩；現在印度每天生產20萬個N-95口罩。而印度提供的藥品正給予在第一線和病毒生死鬥爭的世界注入了新希望。印度擁有資源和人才，它將製造出最好的產品，改善品質和供應鏈抗擊疫情。

莫迪強調，印度面對疫情，將繼續採取自力更生，基於五個支柱：經濟，基礎設施，技術驅動的系統，充滿活力的人口和需求。印度將宣佈經濟刺激方案，推出占印度GDP的10％的資金。它將著重於土地，勞動力，流動性。從星期三開始，印度財政部長將宣佈特別經濟計畫的細節。他呼籲印度人“提倡本地”-購買本地產品。

(中時 )