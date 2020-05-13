蘋果自2017年發表的iPhone 8、iPhone X，就為手機內建無線充電功能(Qi標準)，且在4月發表的最新平價iPhone SE中，也納入這項特色，是一大驚喜。如果你也嚮往體驗「無線」生活，請來看看以下無線充電周邊，相信總有一款適合你。

一、 適用環境：居家

相對於接上充電線的有線充電方式，無線充電板大多支援的Qi無線充電協議，都是短距離無線充電方式。也就是說，手機必須要緊靠在無線充電板上(手機拿離充電板就無法充電)，是使用上的限制。因此，編輯認為無線充電板一般更適合用於家中。

若這是你的需要，Moshi otto Q、Gigastone GA-9600 15w 無線快充充電盤(黑/白)兩款，或是MOLT Aira 胡桃實木銅散熱15W無線充電器 (內附TypeC編織線+QC3.0充電器)，都是可以參考的選擇。

Moshi Proto Q 5K(左)與Moshi otto Q無線充電盤。(黃慧雯攝)

Gigastone GA-9600 15w 無線快充充電盤(黑/白)兩款。(黃慧雯攝)

MOLT Aira 胡桃實木銅散熱15W無線充電器。(黃慧雯攝)

Moshi otto Q附上USB-C to USB(USB-A) 1米短線，充電有提示燈。最高可支援10W充電器；Gigastone GA-9600 15w 無線快充充電盤則是屬於較為輕薄的款式，充電時會有環形提示燈(出現藍色提示燈)，附有1米充電線。MOLT Aira 胡桃實木銅散熱15W無線充電器則最為厚重，不適合攜帶外出，重量還有原木設計都讓它更適合擺放在家裡，成為家飾擺設的一環，並且同步提供手機無線充電的服務。

二、 適用環境：辦公

Belkin Boost Up 無線充電桌則是一款無線充電立架，以橫式/直式擺放手機，皆能進行無線充電。更適合用於辦公室環境。搭配支援Face ID的iPhone，還可以輕瞄一眼，就解鎖手機可察看敏感資訊。

Belkin Boost Up 無線充電桌。(黃慧雯攝)

三、 適用環境：同時擁有Apple Watch

Belkin Boost Up 三用無線充電座則是由一款具備同時為手機(iPhone 8/iPhone X以上，含新iPhone SE)與Apple Watch手機充電的設備。由於體積與設計，也是一款更適合用於家中的無線充電設備，既可以成為優雅擺飾，又可以讓充電座位置整潔有規律。

Belkin Boost Up 三用無線充電座。(黃慧雯攝)

四、 適用環境：外出也可用

Moshi Proto Q 5K則是一個具備5000mAh電量的無線充電設備，可用於家裡，也可用在外出攜帶，為手機充電時，還可免去為充電板它上充電線的需求，對於經常有外出需求的工作者來說，相對於一般無線充電板更為實用。

五、 變形款：能無線充電，也可消毒

因應疫情，不少人開始更為重視為手機或是特定產品消毒的需求。由於手部經常會觸碰，事實上手機、遊戲機、耳機等等小型設備，沾上病毒細菌的機會也更高。MOMAX Q.Power UV-Box 無線充電紫外光消毒盒就是一款既具備無線充電功能，又可以同時為手機、耳機等設備消毒的設備，一器兩用，非常實際！

MOMAX Q.Power UV-Box 無線充電紫外光消毒盒，把手機置放在盒外可以充電。(黃慧雯攝)

MOMAX Q.Power UV-Box 無線充電紫外光消毒盒，把手機、耳機置放在盒內，可以消毒。(黃慧雯攝)

消費者需要了解的是，雖然無線充電相對於有線充電來說，看似比較方便(充電線不用插在手機上)，但也正因為如此，無線充電效率並沒有像手機充電效率這麼高，也是必要了解之處。此外，有部分非從蘋果官網購得的Qi無線充電器，在手機升級到iOS 13.1之後無線充電速度被限制到5W(是系統層面的限制，對於Android手機充電的話，大多限制較寬，充電效率能夠快，Gigastone GA-9600 15w 無線快充充電盤就是一例)，也是需要了解的基礎知識。

Gigastone GA-9600 15w 無線快充充電盤(黑/白)兩款用於Android設備充電的效率更高。(黃慧雯攝)

此外，由於蘋果為iPhone選搭的無線充電標選是Qi，IKEA所推出的無線充電設備也都是支援此標準。因此，若是在 IKEA 選購了無線充電檯燈、或是內建無線充電功能的書桌等等，也都能替特定iPhone提供Qi無線充電的服務，也是可以參考的選項唷。

若對上述品牌無線充電周邊感興趣，Moshi款式可洽Moshi官網、Belkin則由先創國際代理；另外四款周邊可前往STUDIO A蘋果優質經銷商門市來挑選，並感謝各廠商對此專題的協助。

(科技)