走進位在高雄鼓山區的甲頂運動彩券行，迎面而來的是賽事顧問秦佳君，讓人覺得熟眼且專業，原來她從國中開始學習擊劍，曾在國際賽事上有優異表現，目前是全台唯一女性國際級擊劍裁判，主判過不少擊劍賽事。從擊劍選手轉往運彩人生，秦佳君真實故事充滿正能量。

讓體育人才延續發光 台灣運彩推動專業轉職有成

一般人認為體育選手退役後，只能成為教練或老師，但這些安排並非人人有機會，也因此，對體育選手的生涯規劃，一直是國家培養體育人才的重點工作。體育署與台灣運彩長期關注體育發展，除致力培養體育新秀外，對退役選手和教練們，也有完善輔導規劃，協助他們轉職運彩相關事業，得以在體育專業領域上，持續發光發熱。

秦佳君從小學擊劍，因表現佳推甄入高中及大學，大學畢業後，先後擔任「國昌國中」、「莒光國小」、「加昌國小」等學校擊劍教練或社團指導老師，直到102年踏上擊劍裁判這條路，為能深耕家鄉高雄的體育發展，她不拿酬勞在甲頂運動彩券行擔任賽事顧問，貢獻自身所學。

她以自身經歷為例，認為體育署與台灣彩券長期來提供體育人才多元化選擇，使選手們在維持專業知識的同時，也能繼續為體育界做出貢獻。她鼓勵小朋友學習體育，並在其中找尋自己的興趣，而在從事自己喜歡的領域時，必須清楚自己設定的目標，然後保持專注與堅持，才能不斷進步。

透過秦佳君的例子可以了解，體育人才在運動場退役後，體育署提供了完善的轉職規劃，讓選手教練有更多元的選擇，除了多一份保障，還可延續自身專業，持續貢獻社會。在體育署的支持下，台灣運彩不但是培育國家體育選手的推手之一，也同時是體育選手轉行的最佳選擇之一，讓台灣運動發展得以更健全。

(中時電子報)