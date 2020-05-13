為持續響應政府政策，確保災防系統通知更健全，全台五大電信(中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星)公司宣布，將會在5月13日下午4點，針對全台以及離島地區，進行災防通報訊息測試。如果收到警報通知，還請消費者勿過度驚慌。

針對今日下午將進行的災防通報訊息測試，電信業者指出，本次測試日期訂於109年5月13日下午16:00發送，測試地區包含全台含離島地區，期間將不會影響客戶服務使用。唯有將手機中接收災防告警測試訊息頻道開啟的使用者，會收到警報通知。因此，嚴格來說，沒有收到本次警報式多數人的情況，也請收到測試訊息之客戶毋須緊張。

開啟災防告警訊息10種品牌手機教學

為確保民眾即時掌握災害資訊，全台五大電信都持續更新及優化災防告警細胞廣播訊息系統，配合政府政策，每月針對全台或分區執行不定期災防告警訊息發送測試，以利相關單位未來監測到重大災害時，第一時間將災害資訊發送給指定區域的民眾，及早採取應變措施。若想進一步了解災防告警測試訊息的接收方法，可參考上述影片；或可前往國家通訊傳播委員會官網之「災防告警服務專區」，進一步了解「4G災防告警細胞廣播訊息系統」內容。

(科技)